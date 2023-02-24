Феєнорд — Шахтар та інші пари 1/8 Ліги Європи

У Швейцарії пройшло жеребкування 1/8 Ліги Європи

В УЄФА провели жеребкування 1/8 плей-офф Ліги Європи . Усі команди, що залишилися в єврокубковому турнірі, дізналися своїх суперників.

Донецький "Шахтар" зіграє з "Феєнордом", повідомляє портал Новини.LIVE.

У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування стадії 1/8 плей-офф Ліги Європи. Усі учасники турніру були поділені на сіяні та не сіяні. До першої групи належать команди, які виграли свої квартети на груповій стадії Ліги Європи. До них приєдналися переможці пар 1/16 турніру. Команди з однієї країни на цій стадії не можуть грати один з одним.

Сіяні команди зіграють матч-відповідь удома. Поєдинки відбудуться 9 та 16 березня.

Усі пари 1/8 Ліги Європи

"Уніон Берлін" (Німеччина) — "Уніон Сент-Жиллуа" (Бельгія)

"Севілья" (Іспанія) — "Фенербахче" (Туреччина)

"Ювентус" (Італія) — "Фрайбург" (Німеччина)

"Байєр" (Німеччина) — "Ференцварош" (Угорщина)

"Спортінг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Бетіс" (Іспанія)

"Рома" (Італія) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Шахтар" (Донецьк, Україна) — "Феєнорд" (Нідерланди)

Нагадаємо, у матчі ПСВ — "Севілья" стався неприємний інцидент. На поле вибіг уболівальник, який побився з одним із футболістів.

Англійський "Манчестер Юнайтед" обіграв каталонську "Барселону" у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Після фінального свистка один із футболістів "червоних дияволів" "потролив" суперника.