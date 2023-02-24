Андерлехт — Вильярреал и другие пары 1/8 Лиги Конференций

"Андерлехт" против "Вильярреала" и другие пары 1/8 Лиги Конференций
В штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку 1/8 Лиги Конференций. Все оставшиеся в еврокубковом турнире команды узнали своих соперников.
Донецкий "Шахтер" сыграет с "Фейеноордом", сообщает портал Новини.LIVE.
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В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/8 плей-офф Лиги Конференций. Все участники турнира были разделены на сеянных и не сеянных. К первой группе относятся команды, которые выиграли свои квартеты на групповой стадии Лиги Конференций. К ним присоединились победители пар 1/16 турнира. Команды из одной страны на этой стадии не могут играть друг с другом.
The Road to Prague continues 🏆#UECLdraw || #UECL pic.twitter.com/M65f1Xznfq— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 24, 2023
Сеянные команды сыграют ответный матч дома. Поединки состояться 9 и 16 марта. Процедуру жеребьевки провел известный в прошлом чешский футболист Владимир Шмицер.
Все пары 1/8 Лиги Конференций
- АЕК Ларнака (Кипр) — "Вест Хэм" (Англия)
- "Фиорентина" (Италия) — "Сивасспор" (Турция)
- "Лацио" (Италия) — АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- "Лех Познань" (Польша) — "Юргорден" (Швеция)
- "Базель" (Швейцария) — "Слован Братислава" (Словакия)
- "Шериф" (Молдова) — "Ницца" (Франция)
- "Андерлехт" (Бельгия) — "Вильярреал" (Испания)
- "Гент" (Бельгия) — "Истанбул" (Турция)
Напомним, в матче ПСВ — "Севилья" произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов.
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл каталонскую "Барселону" в ответном матче 1/16 Лиги Европы. После финального свистка один из футболистов "красных дьяволов" высмеял соперника.