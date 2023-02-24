Андерлехт — Вильярреал и другие пары 1/8 Лиги Конференций

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 Лиги Конференций

В штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку 1/8 Лиги Конференций. Все оставшиеся в еврокубковом турнире команды узнали своих соперников.

Донецкий "Шахтер" сыграет с "Фейеноордом", сообщает портал Новини.LIVE.

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/8 плей-офф Лиги Конференций. Все участники турнира были разделены на сеянных и не сеянных. К первой группе относятся команды, которые выиграли свои квартеты на групповой стадии Лиги Конференций. К ним присоединились победители пар 1/16 турнира. Команды из одной страны на этой стадии не могут играть друг с другом.

Сеянные команды сыграют ответный матч дома. Поединки состояться 9 и 16 марта. Процедуру жеребьевки провел известный в прошлом чешский футболист Владимир Шмицер.

Все пары 1/8 Лиги Конференций

АЕК Ларнака (Кипр) — "Вест Хэм" (Англия)

"Фиорентина" (Италия) — "Сивасспор" (Турция)

"Лацио" (Италия) — АЗ Алкмаар (Нидерланды)

"Лех Познань" (Польша) — "Юргорден" (Швеция)

"Базель" (Швейцария) — "Слован Братислава" (Словакия)

"Шериф" (Молдова) — "Ницца" (Франция)

"Андерлехт" (Бельгия) — "Вильярреал" (Испания)

"Гент" (Бельгия) — "Истанбул" (Турция)

Напомним, в матче ПСВ — "Севилья" произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов.

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