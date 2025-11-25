Хто стане наступним претендентом Усика — новий поворот в IBF

Джаред Андерсон під час виходу на ринг. Фото: instagram.com/jaredanderson419/

Американському боксеру надважкої ваги Джареду Андерсону найближчим часом офіційно запропонують поєдинок проти кубинця Френка Санчеса. Бій має визначити фінального претендента за лінією IBF, який отримає можливість вийти на обов'язковий захист проти Олександра Усика.

Промоутерська компанія Top Rank вже підтвердила готовність Андерсона прийняти виклик, повідомляє Sky Sports.

Переговори активізувалися після того, як відразу кілька боксерів відмовилися від зустрічі з Френком Санчесом, залишивши саме цю пару головним варіантом для проведення протистояння.

Олександр Усик перемагає Даніеля Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Також повідомляється, що Даніель Дюбуа раніше відхилив участь у поєдинку за статус обов'язкового претендента, попри призначені на 20 листопада промоутерські торги. Ця відмова стала черговою в низці відступів потенційних суперників кубинця.

Чому Санчес залишився без опонентів

Раніше можливість бою з Санчесом відкинули Ефе Аджагба, Мозес Ітаума та Річард Торрес-молодший. За інформацією ЗМІ, саме серія відмов призвела до того, що Андерсон став головним кандидатом на проведення елімінатора.

IBF розраховує найближчим часом затвердити остаточний склад учасників, щоб визначити наступного обов'язкового претендента на титул Олександра Усика.

