ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Андерсон опинився за крок від поєдинку з Усиком — що відомо

Дата публікації: 25 листопада 2025 15:09
Оновлено: 15:09
Хто стане наступним претендентом Усика — новий поворот в IBF
Джаред Андерсон під час виходу на ринг. Фото: instagram.com/jaredanderson419/

Американському боксеру надважкої ваги Джареду Андерсону найближчим часом офіційно запропонують поєдинок проти кубинця Френка Санчеса. Бій має визначити фінального претендента за лінією IBF, який отримає можливість вийти на обов'язковий захист проти Олександра Усика.

Промоутерська компанія Top Rank вже підтвердила готовність Андерсона прийняти виклик, повідомляє Sky Sports.

Переговори активізувалися після того, як відразу кілька боксерів відмовилися від зустрічі з Френком Санчесом, залишивши саме цю пару головним варіантом для проведення протистояння.

Александр Усик
Олександр Усик перемагає Даніеля Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Також повідомляється, що Даніель Дюбуа раніше відхилив участь у поєдинку за статус обов'язкового претендента, попри призначені на 20 листопада промоутерські торги. Ця відмова стала черговою в низці відступів потенційних суперників кубинця.

Чому Санчес залишився без опонентів

Раніше можливість бою з Санчесом відкинули Ефе Аджагба, Мозес Ітаума та Річард Торрес-молодший. За інформацією ЗМІ, саме серія відмов призвела до того, що Андерсон став головним кандидатом на проведення елімінатора.

IBF розраховує найближчим часом затвердити остаточний склад учасників, щоб визначити наступного обов'язкового претендента на титул Олександра Усика.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
