Кто станет следующим претендентом Усика — новый поворот в IBF

Джаред Андерсон во время выхода на ринг. Фото: instagram.com/jaredanderson419/

Американскому боксеру супертяжелого веса Джареду Андерсону в ближайшее время официально предложат поединок против кубинца Фрэнка Санчеса. Бой должен определить финального претендента по линии IBF, который получит возможность выйти на обязательную защиту против Александра Усика.

Промоутерская компания Top Rank уже подтвердила готовность Андерсона принять вызов, сообщает Sky Sports.

Реклама

Читайте также:

Переговоры активизировались после того, как сразу несколько боксеров отказались от встречи с Фрэнком Санчесом, оставив именно эту пару главным вариантом для проведения противостояния.

Александр Усик побеждает Даниэля Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Также сообщается, что Даниэль Дюбуа ранее отклонил участие в поединке за статус обязательного претендента, несмотря на назначенные на 20 ноября промоутерские торги. Этот отказ стал очередным в череде отступлений потенциальных соперников кубинца.

Почему Санчес остался без оппонентов

Ранее возможность боя с Санчесом отвергли Эфе Аджагба, Мозес Итаума и Ричард Торрес-младший. По информации СМИ, именно серия отказов привела к тому, что Андерсон стал главным кандидатом на проведение элиминатора.

IBF рассчитывает в ближайшее время утвердить окончательный состав участников, чтобы определить следующего обязательного претендента на титул Александра Усика.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможном переносе матчей сборной Украины.

Россиянин Матвей Сафонов получил предложение уйти из французского "ПСЖ" и дал ответ руководству клуба.

Бывший футболист Денис Бойко назвал одну из главных ошибок игроков нынешнего состава "Динамо".