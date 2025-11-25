Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Андерсон оказался в шаге от поединка с Усиком — что известно

Андерсон оказался в шаге от поединка с Усиком — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 15:09
обновлено: 15:09
Кто станет следующим претендентом Усика — новый поворот в IBF
Джаред Андерсон во время выхода на ринг. Фото: instagram.com/jaredanderson419/

Американскому боксеру супертяжелого веса Джареду Андерсону в ближайшее время официально предложат поединок против кубинца Фрэнка Санчеса. Бой должен определить финального претендента по линии IBF, который получит возможность выйти на обязательную защиту против Александра Усика.

Промоутерская компания Top Rank уже подтвердила готовность Андерсона принять вызов, сообщает Sky Sports.

Реклама
Читайте также:

Переговоры активизировались после того, как сразу несколько боксеров отказались от встречи с Фрэнком Санчесом, оставив именно эту пару главным вариантом для проведения противостояния.

Александр Усик
Александр Усик побеждает Даниэля Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Также сообщается, что Даниэль Дюбуа ранее отклонил участие в поединке за статус обязательного претендента, несмотря на назначенные на 20 ноября промоутерские торги. Этот отказ стал очередным в череде отступлений потенциальных соперников кубинца.

Почему Санчес остался без оппонентов

Ранее возможность боя с Санчесом отвергли Эфе Аджагба, Мозес Итаума и Ричард Торрес-младший. По информации СМИ, именно серия отказов привела к тому, что Андерсон стал главным кандидатом на проведение элиминатора.

IBF рассчитывает в ближайшее время утвердить окончательный состав участников, чтобы определить следующего обязательного претендента на титул Александра Усика.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о возможном переносе матчей сборной Украины. 

Россиянин Матвей Сафонов получил предложение уйти из французского "ПСЖ" и дал ответ руководству клуба. 

Бывший футболист Денис Бойко назвал одну из главных ошибок игроков нынешнего состава "Динамо". 

спорт Александр Усик бокс Джаред Андерсон Фрэнк Санчес
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации