Андрій Лунін залишиться основним голкіпером Реалу через травму Куртуа

Андрій Лунін залишиться основним голкіпером "Реала": Анчелотті вірить в українця
Голкіпер збірної України Андрій Лунін збереже місце в основному складі мадридського "Реала". Головний тренер команди Карло Анчелотті довіряє молодому футболістові.
Українець вийде у старті на матч 22-го туру Ла Ліги проти "Ельче", повідомляє офіційний сайт "Бланкос".
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24-річний Андрій Лунін сповна скористався шансом продемонструвати свої найкращі якості у ворота мадридського "Реала". Український голкіпер став основним гравцем іспанської команди доти, доки не відновиться від травми бельгієць Тібо Куртуа.
Майбутнє Андрія Луніна
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що у найближчому поєдинку чемпіонату Іспанії не зіграють голкіпер Тібо Куртуа та півзахисник Тоні Кроос.
"Куртуа і Кроос не зіграють. Мілітао і Лукас Васкес повертаються. Також зіграє Родріго, він замінить Вінісіуса. Азар тренувався в четвер, але має проблему з коліном. Я розмовляв з ним, але до жодного з гравців немає особливого відношення", — розповів Карло Анчелотті.
Проте для Андрія Луніна є й погані новини. Тібо Куртуа відновиться вже до матчу проти "Осасуни", який відбудеться найближчої суботи. Українець провів у сезоні 2022/2023 десять матчів за "Реал" у всіх турнірах. У клубі й надалі розраховують на українця, тим більше, що Куртуа часто травмувався.
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