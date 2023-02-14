Андрій Лунін залишиться основним голкіпером Реалу через травму Куртуа

Українець відіграв в основі іспанського клубу вже десять матчів цього сезону

Голкіпер збірної України Андрій Лунін збереже місце в основному складі мадридського "Реала". Головний тренер команди Карло Анчелотті довіряє молодому футболістові.

Українець вийде у старті на матч 22-го туру Ла Ліги проти "Ельче", повідомляє офіційний сайт "Бланкос".

24-річний Андрій Лунін сповна скористався шансом продемонструвати свої найкращі якості у ворота мадридського "Реала". Український голкіпер став основним гравцем іспанської команди доти, доки не відновиться від травми бельгієць Тібо Куртуа.

Майбутнє Андрія Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що у найближчому поєдинку чемпіонату Іспанії не зіграють голкіпер Тібо Куртуа та півзахисник Тоні Кроос.

"Куртуа і Кроос не зіграють. Мілітао і Лукас Васкес повертаються. Також зіграє Родріго, він замінить Вінісіуса. Азар тренувався в четвер, але має проблему з коліном. Я розмовляв з ним, але до жодного з гравців немає особливого відношення", — розповів Карло Анчелотті.

Проте для Андрія Луніна є й погані новини. Тібо Куртуа відновиться вже до матчу проти "Осасуни", який відбудеться найближчої суботи. Українець провів у сезоні 2022/2023 десять матчів за "Реал" у всіх турнірах. У клубі й надалі розраховують на українця, тим більше, що Куртуа часто травмувався.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

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