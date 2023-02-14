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Андрей Лунин останется основным голкипером "Реала": Анчелотти верит в украинца

14 февраля 2023 19:37
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Андрей Лунин останется основным голкипером Реала из-за травмы Куртуа
Украинец отыграл в основе испанского клуба уже десять матчей в этом сезоне
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сохранит место в основном составе мадридского "Реала". Главный тренер команды Карло Анчелотти доверяет молодому футболисту.

Украинец выйдет в старте на матч 22-го тура Ла Лиги против "Эльче", сообщает официальный сайт "бланкос". 

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24-летний Андрей Лунин сполна воспользовался шансом продемонстрировать свои лучшие качества в ворота мадридского "Реала". Украинский голкипер стал основным игроком испанской команды до тех пор, пока не восстановится от травмы бельгиец Тибо Куртуа. 

Андрей Лунин

Будущее Андрея Лунина

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что в ближайшем поединке чемпионата Испании не сыграют голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Тони Кроос.

"Куртуа и Кроос не сыграют. Милитао и Лукас Васкес возвращаются. Также сыграет Родриго, он заменит Винисиуса. Азар тренировался в четверг, но у него проблема с коленом. Я разговаривал с ним, но ни к одному из игроков нет особого отношения", — рассказал Карло Анчелотти.

Однако для Андрея Лунина есть и плохие новости. Тибо Куртуа восстановится уже к матчу против "Осасуны", который состоится в ближайшую субботу. Украинец провел в сезоне 2022/2023  десять матчей за "Реал" во всех турнирах. В клубе и в дальнейшем рассчитывают на украинца, тем более, что Куртуа стал часто травмироваться. 

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда. 

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

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