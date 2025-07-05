Вімблдон 2025 — де дивитися матч Ястремської та Бузас-Манейро

Емоції Даяни Ястремської. Фото: ReutersStephanie Lecocq

Даяна Ястремська продовжує боротьбу на Вімблдоні-2025 як єдина представниця України в одиночному розряді після вильоту Еліни Світоліної. У суботу, 5 липня, вона зіграє в третьому раунді проти іспанки Джессіки Бузас-Манейро.

Зустріч пройде на одному з центральних кортів Лондона, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Старт протистояння Даяни Ястремської з Джессікою Бузас-Манейро призначено на 13:00 за київським часом. Українка вийде на корт №16 або №18, точно стане відомо вранці перед матчем.

Джессіка Бузас-Манейро на Вімблдоні. Фото: Reuters/Toby Melville

Бузас-Манейро — 22-річна тенісистка, яка посідає 62 місце в рейтингу WTA. У сезоні вона вже показала характер, обігравши Софію Кенін. Це буде їхня перша особиста зустріч, і в української спортсменки є шанс продовжити серію успішних матчів на траві.

Остання українка на траві Лондона: шанс Ястремської на четверте коло

Матч Ястремської можна буде дивитися в Україні на Setanta Sports, через платформу setantasports.com та безоплатно на офіційному YouTube-каналі Setanta Sports — усе легально й з гарною якістю трансляції.

Успіх сьогодні виведе Ястремську в 1/8 фіналу — повторення найкращого результату на "Вімблдоні", якого вона досягала 2019 року. Це стане потужним знаком для українського тенісу та черговим кроком до міжнародного визнання.

Нагадаємо, "Шахтар" повністю змінить ігрову модель під керівництвом нового тренера Арди Турана.

Олександру Шовковському доведеться зіткнутися із серйозним випробуванням у новому сезоні — що чекає на київське "Динамо".

Олександр Усик готується до реваншу з Даніелем Дюбуа — де в Україні можна буде подивитися бій.

Одразу після цього поєдинку український боксер почне готуватися до третього бою проти Тайсона Ф'юрі.