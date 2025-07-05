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Головна Спорт Анонс матчу Ястремської та Бузас-Манейро — де та коли дивитися

Анонс матчу Ястремської та Бузас-Манейро — де та коли дивитися

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 11:08
Вімблдон 2025 — де дивитися матч Ястремської та Бузас-Манейро
Емоції Даяни Ястремської. Фото: ReutersStephanie Lecocq

Даяна Ястремська продовжує боротьбу на Вімблдоні-2025 як єдина представниця України в одиночному розряді після вильоту Еліни Світоліної. У суботу, 5 липня, вона зіграє в третьому раунді проти іспанки Джессіки Бузас-Манейро.

Зустріч пройде на одному з центральних кортів Лондона, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Старт протистояння Даяни Ястремської з Джессікою Бузас-Манейро призначено на 13:00 за київським часом. Українка вийде на корт №16 або №18, точно стане відомо вранці перед матчем.

Джессика Бузас-Манейро
Джессіка Бузас-Манейро на Вімблдоні. Фото: Reuters/Toby Melville

Бузас-Манейро — 22-річна тенісистка, яка посідає 62 місце в рейтингу WTA. У сезоні вона вже показала характер, обігравши Софію Кенін. Це буде їхня перша особиста зустріч, і в української спортсменки є шанс продовжити серію успішних матчів на траві.

Остання українка на траві Лондона: шанс Ястремської на четверте коло

Матч Ястремської можна буде дивитися в Україні на Setanta Sports, через платформу setantasports.com та безоплатно на офіційному YouTube-каналі Setanta Sports — усе легально й з гарною якістю трансляції.

Успіх сьогодні виведе Ястремську в 1/8 фіналу — повторення найкращого результату на "Вімблдоні", якого вона досягала 2019 року. Це стане потужним знаком для українського тенісу та черговим кроком до міжнародного визнання.

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Одразу після цього поєдинку український боксер почне готуватися до третього бою проти Тайсона Ф'юрі.

спорт Даяна Ястремська Теніс українські тенісисти Вімблдон
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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