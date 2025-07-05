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Главная Спорт Анонс матча Ястремской и Бузас-Манейро — где и когда смотреть

Анонс матча Ястремской и Бузас-Манейро — где и когда смотреть

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 11:08
Уимблдон 2025 — где смотреть матч Ястремской и Бузас-Манейро
Эмоции Даяны Ястремской. Фото: ReutersStephanie Lecocq

Даяна Ястремская продолжает борьбу на Уимблдоне-2025 как единственная представительница Украины в одиночном разряде после вылета Элины Свитолиной. В субботу, 5 июля, она сыграет в третьем раунде против испанки Джессики Бузас-Манейро.

Встреча пройдет на одном из центральных кортов Лондона, сообщает портал Новини.LIVE.

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Старт противостояния Даяны Ястремской с Джессикой Бузас-Манейро назначен на 13:00 по киевскому времени. Украинка выйдет на корт №16 или №18, точно станет известно утром перед матчем. 

Джессика Бузас-Манейро
Джессика Бузас-Манейро на Уимблдоне. Фото: Reuters/Toby Melville

Бузас-Манейро — 22-летняя теннисистка, занимающая 62-е место в рейтинге WTA. В сезоне она уже показала характер, обыграв Софию Кенин. Это будет их первая личная встреча, и у украинской спортсменки есть шанс продолжить серию успешных матчей на траве.

Последняя украинка на траве Лондона: шанс Ястремской на четвертый круг

Матч Ястремской можно будет смотреть в Украине на Setanta Sports, через платформу setantasports.com и бесплатно на официальном YouTube-канале Setanta Sports — все легально и с хорошим качеством трансляции.

Успех сегодня выведет Ястремскую в 1/8 финала — повторение лучшего результата на "Уимблдоне", которого она достигала в 2019 году. Это станет мощным знаком для украинского тенниса и очередным шагом к международному признанию. 

Напомним, "Шахтер" полностью изменит игровую модель под руководством нового тренера Арды Турана. 

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Сразу после этого поединка украинский боксер начнет готовиться к третьему бою против Тайсона Фьюри. 

спорт Даяна Ястремская Теннис украинские теннисисты Уимблдон
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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