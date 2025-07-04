Ястремская назвала секрет волевой победы над Захаровой на Уимблдоне

Даяна Ястремская радуется победе. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Даяна Ястремская признала, что матч с Анастасией Захаровой был тяжелым. Украинке долго не удавались брейки, и основная сложность заключалась в эмоциональной нагрузке из-за национальности соперницы.

Украинская теннисистка рассказала, что игра против россиян требует особой мотивации, но вместе с тем может ощутимо сковывать внутри. Это давило на психологическое состояние во время встречи, призналась одесситка в интервью "Большому теннису Украины".

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В начале матча Даяна Ястремская вообще не чувствовала свою игру: мяч летел "странно" и не позволял ей войти в ритм, но она постепенно нашла нужные решения и смогла переломить ход матча во втором сете.

Силы для волевой победы

Несмотря на счете 3:0 в третьем сете, соперница сумела отыграться, что вызвало вопросы к уровню энергии Ястремской — спортсменка объяснила это усталостью, но отметила, что спад был минимальным и игра шла в равной борьбе.

Ястремская ловила себя на мысли, что даже не успела осознать начало третьего сета, настолько быстро шла концентрация и мышление шли друг за другом.

Даяна Ястремская во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Обещание Ястремской

После поединка Даяна подтвердила, что чувствует особую поддержку из соцсетей — она читает обсуждения, получает энергию от болельщиков, но остается сосредоточенной на турнире и после матча с Гауфф приняла решение не отвлекаться.

"Моя задача — чувствовать себя свободно на корте и кайфовать от игры. Но сегодня я не испытывала кайфа, хотелось победить ради всех, кто поддерживает Украину. Я не проверяю соцсети очень часто, но всю поддержку чувствую. Завтра отдохну, потренируюсь и двигаюсь дальше", — пообещала Ястремская.

Напомним, один из ключевых футболистов сборной Украины попал в сферу интересов сразу трех зарубежных клубов.

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