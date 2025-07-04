Ястремская назвала секрет волевой победы над Захаровой на Уимблдоне

Ястремская объяснила, почему матч с Захаровой был непростым
Даяна Ястремская признала, что матч с Анастасией Захаровой был тяжелым. Украинке долго не удавались брейки, и основная сложность заключалась в эмоциональной нагрузке из-за национальности соперницы.
Украинская теннисистка рассказала, что игра против россиян требует особой мотивации, но вместе с тем может ощутимо сковывать внутри. Это давило на психологическое состояние во время встречи, призналась одесситка в интервью "Большому теннису Украины".
В начале матча Даяна Ястремская вообще не чувствовала свою игру: мяч летел "странно" и не позволял ей войти в ритм, но она постепенно нашла нужные решения и смогла переломить ход матча во втором сете.
Силы для волевой победы
Несмотря на счете 3:0 в третьем сете, соперница сумела отыграться, что вызвало вопросы к уровню энергии Ястремской — спортсменка объяснила это усталостью, но отметила, что спад был минимальным и игра шла в равной борьбе.
Ястремская ловила себя на мысли, что даже не успела осознать начало третьего сета, настолько быстро шла концентрация и мышление шли друг за другом.
Обещание Ястремской
После поединка Даяна подтвердила, что чувствует особую поддержку из соцсетей — она читает обсуждения, получает энергию от болельщиков, но остается сосредоточенной на турнире и после матча с Гауфф приняла решение не отвлекаться.
"Моя задача — чувствовать себя свободно на корте и кайфовать от игры. Но сегодня я не испытывала кайфа, хотелось победить ради всех, кто поддерживает Украину. Я не проверяю соцсети очень часто, но всю поддержку чувствую. Завтра отдохну, потренируюсь и двигаюсь дальше", — пообещала Ястремская.
Напомним, один из ключевых футболистов сборной Украины попал в сферу интересов сразу трех зарубежных клубов.
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