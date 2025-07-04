Ястремська назвала секрет вольової перемоги над Захаровою на Вімблдоні

Даяна Ястремська радіє перемозі. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Даяна Ястремська визнала, що матч з Анастасією Захаровою був важким. Українці довго не вдавалися брейки, і основна складність полягала в емоційному навантаженні через національність суперниці.

Українська тенісистка розповіла, що гра проти росіян вимагає особливої мотивації, але водночас може відчутно сковувати всередині. Це тиснуло на психологічний стан під час зустрічі, зізналася одеситка в інтерв'ю "Великому тенісу України".

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На початку матчу Даяна Ястремська взагалі не відчувала свою гру: м'яч летів "дивно" і не давав змоги їй увійти в ритм, але вона поступово знайшла потрібні рішення та змогла переломити хід матчу в другому сеті.

Сили для вольової перемоги

Попри рахунок 3:0 у третьому сеті, суперниця зуміла відігратися, що викликало запитання до рівня енергії Ястремської — спортсменка пояснила це втомою, але зауважила, що спад був мінімальним і гра йшла в рівній боротьбі.

Ястремська ловила себе на думці, що навіть не встигла усвідомити початок третього сету, настільки швидко йшла концентрація та мислення йшли одне за одним.

Даяна Ястремська під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Обіцянка Ястремської

Після поєдинку Даяна підтвердила, що відчуває особливу підтримку із соцмереж - вона читає обговорення, отримує енергію від уболівальників, але залишається зосередженою на турнірі та після матчу з Гауфф прийняла рішення не відволікатися.

"Моє завдання — почуватися вільно на корті та кайфувати від гри. Але сьогодні я не відчувала кайфу, хотілося перемогти заради всіх, хто підтримує Україну. Я не перевіряю соцмережі дуже часто, але всю підтримку відчуваю. Завтра відпочину, потренуюся й рухаюся далі", — пообіцяла Ястремська.

Нагадаємо, один із ключових футболістів збірної України потрапив у сферу інтересів одразу трьох зарубіжних клубів.

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