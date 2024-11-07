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Анрі пояснив, як Барселона виграє Лігу чемпіонів

7 листопада 2024 15:55
Станіслав Костюк - Редактор
Анрі вважає Барселону головним фаворитом Ліги чемпіонів
Фермін Лопес та Роберт Левандовський святкують гол. Фото: Reuters/Marko Djurica
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній форвард "Барселони" Тьєррі Анрі прокоментував перемогу каталонської команди над "Црвеною Звєздою" у четвертому турі Ліги чемпіонів. Експерт не виключає, що "синьо-гранатові" зможуть виграти трофей цього сезону.

Анрі назвав причину, яка дозволяє "Барселоні" домінувати над суперниками, повідомляє Relevo.

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У четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів "Барселона" на виїзді розгромила сербську "Црвену Звєзду" з рахунком 5:2. Каталонська команда здобула три перемоги у чотирьох матчах і посідає шосте місце у турнірній таблиці. "Синьо-гранатові" забили 15 голів — більше, ніж будь-яка інша команда.

Рафінья
Рафінья, Кунде та Педрі. Фото: Reuters/Marko Djurica

Анрі похвалив "Барселону"

Колишній головний тренер олімпійської збірної Франції Тьєррі Анрі вважає каталонців претендентами на перемогу у Лізі чемпіонів. Експерт зазначає, що команда стала сильнішою за останні місяці, а гравці повірили в себе та демонструють футбол високого класу.

При цьому Анрі впевнений, що заслуга в успіхах каталонців належить не лише новому тренеру Гансу-Дітеру Фліку. Француз нагадав про роботу з командою свого колишнього партнера по "Барселоні" Хаві Ернандеса.

Ламін Ямал
Ламін Ямал обіграє суперників. Фото: Reuters/Marko Djurica

Тьєррі Анрі назвав Ламіна Ямала та Пау Кубарсі молодими зірками команди, яких вперше випустив на поле саме Хаві. На думку експерта, колишній тренер "Барси" заклав основи, які успішно доопрацював Флік. Це дозволяє "синьо-гранатовим" демонструвати футбол високого класу.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх відверто розповіла про несправедливість у спорті.

Форвард англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах проведе переговори з каталонською "Барселоною".

Колишній головний тренер "синьо-гранатових" Хосеп Гвардіола може очолити французький "ПСЖ".

Ханс-Дітер Флік футбол Ліга чемпіонів Барселона Тьєррі Анрі Хаві Ернандес

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