Анри считает Барселону главным фаворитом Лиги чемпионов

Фермин Лопес и Роберт Левандовский празднуют гол. Фото: Reuters/Marko Djurica

Бывший форвард "Барселоны" Тьерри Анри прокомментировал победу каталонской команды над "Црвеной Звездой" в четвертом туре Лиги чемпионов. Эксперт не исключает, что "сине-гранатовые" смогут выиграть трофей в этом сезоне.

Анри назвал причину, которая позволяет "Барселоне" доминировать над соперниками, сообщает Relevo.

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В четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" на выезде разгромила сербскую "Црвену Звезду" со счетом 5:2. Каталонская команда одержала три победы в четырех матчах и занимает шестое место в турнирной таблице. "Сине-гранатовые" забили 15 голов — больше, чем любая другая команда.

Рафинья, Кунде и Педри. Фото: Reuters/Marko Djurica

Анри похвалил "Барселону"

Бывший главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри считает каталонцев претендентами на победу в Лиге чемпионов. Эксперт отмечает, что команда стала сильнее за последние месяцы, а игроки поверили в себя и демонстрируют футбол высокого класса.

При этом Анри уверен, что заслуга в успехах каталонцев принадлежит не только новому тренеру Хансу-Дитеру Флику. Француз напомнил о работе с командой своего бывшего партнера по "Барселоне" Хави Эрнандеса.

Ламин Ямал обыгрывает соперников. Фото: Reuters/Marko Djurica

Тьерри Анри назвал Ламина Ямала и Пау Кубарси молодыми звездами команды, которых впервые выпустил на поле именно Хави. По мнению эксперта, бывший тренер "Барсы" заложил основы, которые успешно доработал Флик. Это позволяет "сине-гранатовым" демонстрировать футбол высокого класса.

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