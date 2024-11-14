Скандал з арбітром АПЛ: Кут міг вживати наркотики

Девід Кут. Фото: "Брентфорд"

Скандальний англійський арбітр Девід Кут потрапив до чергового скандалу. При цьому це сталося протягом тижня.

Цього разу футбольний суддя, можливо, вживав наркотики, повідомляє The Sun.

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Кут спочатку потрапив у скандал через відео, де зневажає колишнього головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа.

Керівництво АПЛ за такі дії усунуло суддю від роботи на невизначений термін.

Другий скандал був пов'язаний з тим, що його нібито помітили за вживанням наркотичних речовин.

З'явилося відео, де нібито Кут занюхує через згорнуту грошову купюру доріжку білого порошку. Саме після цього він неодноразово негативно висловлюється про Клоппа та "Ліверпуль".

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe - The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

Нагадаємо, воротар національної команди Анатолій Трубін може перейти до іншого клубу.

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