Арбітр АПЛ Кріс Кавана розсудить матч Грузія — Україна в Батумі

Матч України проти Грузії. Фото: УАФ

Збірна України у п’ятому турі групового етапу Ліги Націй зіграє з командою Грузії. Матч відбудеться в Батумі.

За три дні до гри в УЄФА назвали бригаду арбітрів, які працюватимуть на матчі.

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За інформацією від УЄФА, гру в Батумі розсудить арбітр Англійської прем’єр-ліги Кріс Кавана. Його бригада також складається з англійців: асистенти Лі Беттс та Ніл Девіс і четвертий арбітр Сем Барротт.

Раніше 39-річний Кавана ніколи не працював на матчах українських або грузинських команд.

При цьому англійський арбітр запам’ятався помилковим вилученням Бруно Фернандеша в матчі шостого туру АПЛ між "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгемом" (0:3.

Матч Грузія — Україна пройде 16 листопада. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

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