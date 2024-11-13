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Названо суддів матчу Грузія — Україна

13 листопада 2024 15:55
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Арбітр АПЛ Кріс Кавана розсудить матч Грузія — Україна в Батумі
Матч України проти Грузії. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України у п’ятому турі групового етапу Ліги Націй зіграє з командою Грузії. Матч відбудеться в Батумі.

За три дні до гри в УЄФА назвали бригаду арбітрів, які працюватимуть на матчі.

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Кріс Кавана. Фото: "Ньюкасл"

Хто судитиме матч Грузія — Україна

За інформацією від УЄФА, гру в Батумі розсудить арбітр Англійської прем’єр-ліги Кріс Кавана. Його бригада також складається з англійців: асистенти Лі Беттс та Ніл Девіс і четвертий арбітр Сем Барротт.

Раніше 39-річний Кавана ніколи не працював на матчах українських або грузинських команд.

При цьому англійський арбітр запам’ятався помилковим вилученням Бруно Фернандеша в матчі шостого туру АПЛ між "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгемом" (0:3.

Матч Грузія — Україна пройде 16 листопада. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін підпише контракт з топовим клубом.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може покинути команду.

Форвард "Роми" Артем Довбик через пошкодження може не зіграти з Грузією та Албанією.

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