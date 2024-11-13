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Грузини обіцяють здобути перемогу над Україною у рідних стінах

13 листопада 2024 13:16
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Леван Шенгелія розповів, як Грузія перемагатиме Україну в Лізі Націй
Леван Шенгелія. Фото: 1tv.ge
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірні України та Грузії готуються до очного матчу у Лізі Націй, який відбудеться 16 листопада. Матч п'ятого туру групового етапу прийме Батумі.

Перед матчем вінгер збірної Грузії Леван Шенгелія висловився про матчі з Україною та Чехією. Слова футболіста навів портал sportline.ge.

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Грузини обіцяють віддати всі сили для перемоги

Шенгелія заявив, що команда зосереджена на тому, щоб максимально добре провести матчі в Лізі Націй і досягти необхідних результатів для виходу в наступний етап.

За його словами, у грі з Україною команда докладе максимум зусиль, щоб порадувати грузинських уболівальників, а до заключного матчу в Чехії вони підійдуть із позитивним настроєм, що має велике значення.

Шенгелія також наголосив, що для команди корисно виступати у різних містах Грузії, оскільки це дає можливість більшій кількості фанатів побачити збірну. Він упевнений, що у Батумі підтримка вболівальників буде на високому рівні.

Матч між Грузією та Україною стартує о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін незабаром може змінити команду.

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик може не зіграти за збірну України з Грузією та Албанією.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський може втратити роботу.

Збірна Чехії футбол Збірна Грузії з футболу Збірна України з футболу Ліга Націй

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14:34 Уряд хоче обмежити виплати чорнобильських пенсій у 2025 році

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