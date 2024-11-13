Леван Шенгелія розповів, як Грузія перемагатиме Україну в Лізі Націй

Леван Шенгелія. Фото: 1tv.ge

Збірні України та Грузії готуються до очного матчу у Лізі Націй, який відбудеться 16 листопада. Матч п'ятого туру групового етапу прийме Батумі.

Перед матчем вінгер збірної Грузії Леван Шенгелія висловився про матчі з Україною та Чехією. Слова футболіста навів портал sportline.ge.

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Шенгелія заявив, що команда зосереджена на тому, щоб максимально добре провести матчі в Лізі Націй і досягти необхідних результатів для виходу в наступний етап.

За його словами, у грі з Україною команда докладе максимум зусиль, щоб порадувати грузинських уболівальників, а до заключного матчу в Чехії вони підійдуть із позитивним настроєм, що має велике значення.

Шенгелія також наголосив, що для команди корисно виступати у різних містах Грузії, оскільки це дає можливість більшій кількості фанатів побачити збірну. Він упевнений, що у Батумі підтримка вболівальників буде на високому рівні.

Матч між Грузією та Україною стартує о 19:00 за київським часом.

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