Леван Шенгелия рассказал, как Грузия будет побеждать Украину в Лиге Наций

Леван Шенгелия. Фото: 1tv.ge

Сборные Украины и Грузии готовятся к очному матчу в Лиге Наций, который состоится 16 ноября. Матч пятого тура группового этапа примет Батуми.

Перед матчем вингер сборной Грузии Леван Шенгелия высказался о матчах с Украиной и Чехией. Слова футболиста привел портал sportline.ge.

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Шенгелия заявил, что команда сосредоточена на том, чтобы максимально хорошо провести предстоящие матчи в Лиге Наций и достичь необходимых результатов для выхода в следующий этап.

По его словам, в игре с Украиной команда приложит максимум усилий, чтобы порадовать грузинских болельщиков, а к заключительному матчу в Чехии они подойдут с положительным настроем, что имеет большое значение.

Шенгелия также подчеркнул, что для команды полезно выступать в разных городах Грузии, поскольку это дает возможность большему числу фанатов увидеть сборную. Он уверен, что в Батуми поддержка болельщиков будет на высоком уровне.

Матч между Грузией и Украиной стартует в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин вскоре может сменить команду.

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик может не сыграть за сборную Украины с Грузией и Албанией.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский может потерять работу.