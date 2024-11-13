Арбитр АПЛ Крис Кавана рассудит матч Грузия — Украина в Батуми

Матч Украины против Грузии. Фото: УАФ

Сборная Украины в пятом туре группового этапа Лиги Наций сыграет с командой Грузии. Матч состоится в Батуми.

За три дня до игры в УЕФА назвали бригаду арбитров, которые будут работать на матче.

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Крис Кавана. Фото: "Ньюкасл"

Кто будет судить матч Грузия — Украина

По информации от УЕФА, игру в Батуми рассудит арбитр Английской премьер-лиги Крис Кавана. Его бригада также состоит из англичан: ассистенты Ли Беттс и Нил Дэвис и четвертый арбитр Сэм Барротт.

Ранее 39-летний Кавана никогда не работал на матчах украинских или грузинских команд.

При этом английский арбитр запомнился ошибочным удалением Брюно Фернандеша в матче шестого тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" (0:3).

Матч Грузия — Украина пройдет 16 ноября. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин подпишет контракт с топовым клубом.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может покинуть команду.

Форвард "Ромы" Артем Довбик из-за повреждений может не сыграть с Грузией и Албанией.