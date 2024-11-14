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Арбитра АПЛ заподозрили в употреблении наркотических веществ

14 ноября 2024 00:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Скандал с арбитром АПЛ: Кут мог употреблять наркотики
Дэвид Кут. Фото: "Брентфорд"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Скандальный английский арбитр Дэвид Кут попал в очередной скандал. При этом, случилось это в течение недели.

На этот раз футбольный судья, возможно, употреблял наркотики, передает The Sun.

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Кут изначально попал в скандал из-за появившегося в сети видео, где он оскорбляет бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Руководство АПЛ за такие действия отстранило судью от работы на неопределенный срок.

Второй скандал был связан с тем, что его, якобы, заметили за употреблением наркотических веществ.

Появилось, видео, где, якобы, Кут занюхивает через свернутую денежную купюру дорожку белого порошка. Именно после этого он неоднократно негативно высказывается об Клоппе и "Ливерпуле".

Напомним, вратарь национальной команды Анатолий Трубин может перейти в другой клуб.

Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко окончательно и надолго сядет на скамью запасных.

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик из-за травмы может не сыграть против Грузии и Албании в Лиге Наций.

скандал наркотики футбол Арбитр АПЛ

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