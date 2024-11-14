Скандал с арбитром АПЛ: Кут мог употреблять наркотики

Арбитра АПЛ заподозрили в употреблении наркотических веществ
Скандальный английский арбитр Дэвид Кут попал в очередной скандал. При этом, случилось это в течение недели.
На этот раз футбольный судья, возможно, употреблял наркотики, передает The Sun.
Арбитр АПЛ мог нюхать наркотические вещества
Кут изначально попал в скандал из-за появившегося в сети видео, где он оскорбляет бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Руководство АПЛ за такие действия отстранило судью от работы на неопределенный срок.
Второй скандал был связан с тем, что его, якобы, заметили за употреблением наркотических веществ.
Появилось, видео, где, якобы, Кут занюхивает через свернутую денежную купюру дорожку белого порошка. Именно после этого он неоднократно негативно высказывается об Клоппе и "Ливерпуле".
EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024
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