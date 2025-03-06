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Арне Слот назвав головне розчарування після перемоги Ліверпуля

6 березня 2025 10:50
Іван Крутогоров - Редактор
Арне Слот пояснив, чому ПСЖ домінував над Ліверпулем
Тренер Арне Слот (праворуч) командує діями гравців. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
Іван Крутогоров - Редактор

Англійський "Ліверпуль" здобув перемогу над "ПСЖ" у першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів. "Червоні" завдали один удар у площину воріт суперника, який і визначив результат протистояння.

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот адресував супернику багато утішних слів, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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"ПСЖ" домінував у матчі з "Ліверпулем" і створив багато моментів біля воріт Аліссона. Однак на 87-й хвилині Гарві Елліотт зумів спрямувати м'яч повз Джанлуїджі Доннарумму. Англійці перемогли з рахунком 1:0 і підвищили шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Що Слот сказав про гру "Ліверпуля"

Наставник "червоних" не погодився з тим, що його команда діяла на рівні "нижче середнього". На думку головного тренера "Ліверпуля", французький суперник зіграв на позамежному рівні. Слот знав, наскільки небезпечний "ПСЖ" на своєму полі в нинішньому сезоні й готував "червоних" до важкого протистояння, в якому доведеться приділити багато уваги обороні.

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуїджі Доннарумма пропускає гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Арне Слот визнав, що "ПСЖ" повністю перевершував "Ліверпуль" за грою. Аліссону довелося багато працювати до фінального свистка, і бразильський воротар зробив кілька вражаючих сейвів. За словами тренера "червоних", його команда мріяла про нічию, але концентрація та майстерність допомогли "Ліверпулю" здобути ще важливіший результат.

Слот з оптимізмом чекає на матч-відповідь із "ПСЖ", який відбудеться 11 березня. Тренер "Ліверпуля" зазначив, що французам доведеться протистояти не тільки його команді, а й уболівальникам "червоних". Наставник закликав фанів повністю заповнити "Енфілд".

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