Арне Слот объяснил, почему ПСЖ доминировал над Ливерпулем

Тренер Арне Слот (справа) командует действиями игроков. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Английский "Ливерпуль" одержал победу над "ПСЖ" в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов. "Красные" нанесли один удар в створ ворот соперника, который и предопределил исход противостояния.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот адресовал сопернику много лестных слов, сообщает официальный сайт английского клуба.

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"ПСЖ" доминировал в матче с "Ливерпулем" и создал много моментов у ворот Алиссона. Однако на 87-й минуте Харви Эллиотт сумел направить мяч мимо Джанлуиджи Доннаруммы. Англичане победили со счетом 1:0 и повысили шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Что Слот сказал об игре "Ливерпуля"

Наставник "красных" не согласился с тем, что его команда действовала на уровне "ниже среднего". По мнению главного тренера "Ливерпуля", французский соперник сыграл на запредельном уровне. Слот знал, насколько опасен "ПСЖ" на своем поле в нынешнем сезоне и готовил "красных" к тяжелому противостоянию, в котором придется уделить много внимания обороне.

Джанлуиджи Доннарумма пропускает гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Арне Слот признал, что "ПСЖ" полностью превосходил "Ливерпуль" по игре. Алиссону пришлось много работать до финального свистка, и бразильский вратарь совершил несколько впечатляющих сейвов. По словам тренер "красных", его команда мечтала о ничьей, но концентрация и мастерство помогли "Ливерпулю" получить еще более важный результат.

Слот с оптимизмом ждет ответный поединок с "ПСЖ", который пройдет 11 марта. Тренер "Ливерпуля" отметил, что французам придется противостоять не только его команде, но и болельщикам "красных". Наставник призвал фанов полностью заполнить "Энфилд".

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