Трансфер Зінченка — Арсенал не може продати українця

Олександр Зінченко на полі. Фото: instagram.com/zinchenko/

Арсенал зіткнувся зі складнощами в продажу українського захисника Олександра Зінченка під час літнього трансферного вікна. Футболіст може провести в лондонському клубі й наступний сезон.

Висока зарплата гравця серйозно ускладнює будь-які спроби угоди, повідомляє TBR Football.

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На Олександра Зінченка є попит з боку кількох клубів, включно з "Міланом", але лондонцям буде непросто знайти покупця через витрати на контракт. "Канонірам" доведеться проявити креативність, щоб залагодити трансфер, враховуючи зарплатну стелю потенційних покупців.

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

Проблема з відходом Зінченка

Інші джерела підтверджують, що офіційні переговори поки що не почалися, оскільки клуб-покупець повинен буде або збільшити запропоновану суму, або домовитися про зниження зарплати Зінченка. Це єдиний варіант просунутися в угоді.

Крім зарплатних питань, "Арсенал" уже заздалегідь готується до можливого відходу Зінченка: контракт гравця закінчується влітку 2026 року, і клуб відкритий до розумного трансферу, щоб уникнути втрати футболіста безкоштовно.

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