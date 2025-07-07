ПСЖ може підписати Родріго, Реал хоче отримати Вітінью

Родріго (праворуч) виходить на заміну в "Реалі". Фото: Reuters/Mike Segar

Французький "ПСЖ" та мадридський "Реал" розглядають можливість амбітного трансферу. В його основі лежить обмін футболістами.

У цій угоді можуть взяти участь два відомі гравці обох команд, повідомляє Sportskeeda.

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"Реал" та "ПСЖ" розглядають можливість обміну футболістами. До Парижа може вирушити бразилець Родріго, у зворотному напрямку прослідує португалець Вітінья. У такому варіанті зацікавлені обидва клуби.

Чи можливий обмін між "ПСЖ" та "Реалом"

Мадридський клуб зацікавлений у півзахиснику Вітіньї, який провів сильний сезон у Франції та вважається ідеальною заміною для ветерана Луки Модрича. До складу угоди може бути включений Едуардо Камавінга, що робить потенційний трансфер ще більш масштабним.

Парижани зі свого боку уважно стежать за Родріго. Бразилець стабільно грав у стартовому складі "Реала" за Карло Анчелотті. Його універсальність в атаці та молодість роблять його пріоритетом на тлі майбутніх змін у команді.

Поки що переговори йдуть на ранньому етапі, але факт інтересу обох сторін до такого обміну вже говорить багато про що. Очікується, що розвиток ситуації прискориться ближче до кінця липня.

Вітінья (праворуч) проти Гаррі Кейна. Фото: Reuters/Brett Davis

Вітінья пов'язаний із ПСЖ контрактом до 2029 року й оцінюється в суму близько 100 мільйонів євро. Родріго має угоду з Реалом до 2028 року, і в минулому сезоні провів понад 50 матчів, забивши 17 голів у всіх турнірах.

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