Який зараз вигляд мають руїни стадіону Авангард у Прип'яті

Стадіон "Авангард" у наші дні. Кадр із відео

У мережі показали, який сьогодні вигляд має занедбаний стадіон "Авангард" у Прип'яті. Ця спортивна споруда стала одним із символів аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Арена "Авангард" так і не прийняла футбольних матчів, повідомив YouTube-канал Pressing.

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Стадіон "Авангард" мав відкритися 1 травня 1986 року та стати символом спортивного майбутнього міста. Згідно з офіційними даними, арена вміщувала близько п'яти тисяч глядачів і мала стати домашньою для місцевого футбольного клубу "Будівельник". Перед відкриттям на стадіоні планували провести півфінал Кубка Київської області.

Який вигляд стадіон "Авангард" має у 2025 році

Будівництво було завершено до травня 1986 року, але запуск зірвався через катастрофу на Чорнобильській АЕС. Евакуація почалася вже 26 квітня, і жодного офіційного матчу на арені так й не відбулося.

Стадіон "Авангард" у 1986 році. Кадр із відео

Джерела вказують, що після аварії стадіон використовували як вертолітний майданчик та метеостанцію, поки природа не почала забирати руїни назад: на полі виріс ліс, а трибуни поступово руйнуються.

Трибуни у 2025 році. Кадр із відео

Сьогодні "Авангард" у Прип'яті став популярним об'єктом для сталкерів та туристів, символізуючи надії та зруйновані плани цілого покоління.

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