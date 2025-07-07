Как сейчас выглядят руины стадиона Авангард в Припяти

Стадион "Авангард" в наши дни. Кадр из видео

В сети показали, как сегодня выглядит заброшенный стадион "Авангард" в Припяти. Это спортивное сооружение стало одним из символов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Арена "Авангард" так и не приняла футбольных матчей, сообщил YouTube-канал Pressing.

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Стадион "Авангард" должен был открыться 1 мая 1986 года и стать символом спортивного будущего города. Согласно официальным данным, арена вмещала около пяти тысяч зрителей и должна была стать домашней для местного футбольного клуба "Строитель". Перед открытием на стадионе планировали провести полуфинал Кубка Киевской области.

Как стадион "Авангард" выглядит в 2025 году

Строительство было завершено к маю 1986 года, но запуск сорвался из‑за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эвакуация началась уже 26 апреля, и ни одного официального матча на арене так и не состоялось.

Стадион "Авангард" в 1986 году. Кадр из видео

Источники указывают, что после аварии стадион использовался как вертолетная площадка и метеостанция, пока природа не начала забирать руины обратно: на поле вырос лес, а трибуны постепенно разрушаются.

Трибуны в 2025 году. Кадр из видео

Сегодня "Авангард" в Припяти стал популярным объектом для сталкеров и туристов, символизируя надежды и разрушенные планы целого поколения.

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