ПСЖ может подписать Родриго, Реал хочет получить Витинью

Реал и ПСЖ могут обменяться звездными игроками
Французский "ПСЖ" и мадридский "Реал" рассматривают возможность амбициозного трансфера. В его основе лежит обмен футболистами.
В этой сделке могут принять участие два известных игрока обеих команд, сообщает Sportskeeda.
"Реал" и "ПСЖ" рассматривают возможность обмена футболистами. В Париж может отправиться бразилец Родриго, в обратном направлении проследует португалец Витинья. В таком варианте заинтересованы оба клуба.
Возможен ли обмен между "ПСЖ" и "Реалом"
Мадридский клуб заинтересован в полузащитнике Витинье, который провел сильный сезон во Франции и считается идеальной заменой для ветерана Луки Модрича. В состав сделки может быть включен Эдуардо Камавинга, что делает потенциальный трансфер ещё более масштабным.
Парижане в свою очередь внимательно следят за Родриго. Бразилец стабильно играл в стартовом составе "Реала" при Карло Анчелотти. Его универсальность в атаке и молодость делают его приоритетом на фоне будущих изменений в команде.
Пока переговоры идут на раннем этапе, но факт интереса обеих сторон к такому обмену уже говорит о многом. Ожидается, что развитие ситуации ускорится ближе к концу июля.
Витинья связан с ПСЖ контрактом до 2029 года и оценивается в сумму около 100 миллионов евро. Родриго имеет соглашение с Реалом до 2028 года, и в минувшем сезоне провел более 50 матчей, забив 17 голов во всех турнирах.
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