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Главная Спорт Реал и ПСЖ могут обменяться звездными игроками

Реал и ПСЖ могут обменяться звездными игроками

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 13:31
ПСЖ может подписать Родриго, Реал хочет получить Витинью
Родриго (справа) выходит на замену в "Реале". Фото: Reuters/Mike Segar

Французский "ПСЖ" и мадридский "Реал" рассматривают возможность амбициозного трансфера. В его основе лежит обмен футболистами.

В этой сделке могут принять участие два известных игрока обеих команд, сообщает Sportskeeda

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"Реал" и "ПСЖ" рассматривают возможность обмена футболистами. В Париж может отправиться бразилец Родриго, в обратном направлении проследует португалец Витинья. В таком варианте заинтересованы оба клуба. 

Возможен ли обмен между "ПСЖ" и "Реалом"

Мадридский клуб заинтересован в полузащитнике Витинье, который провел сильный сезон во Франции и считается идеальной заменой для ветерана Луки Модрича. В состав сделки может быть включен Эдуардо Камавинга, что делает потенциальный трансфер ещё более масштабным.

Парижане в свою очередь внимательно следят за Родриго. Бразилец стабильно играл в стартовом составе "Реала" при Карло Анчелотти. Его универсальность в атаке и молодость делают его приоритетом на фоне будущих изменений в команде.

Пока переговоры идут на раннем этапе, но факт интереса обеих сторон к такому обмену уже говорит о многом. Ожидается, что развитие ситуации ускорится ближе к концу июля. 

Витинья
Витинья (справа) против Харри Кейна. Фото: Reuters/Brett Davis

Витинья связан с ПСЖ контрактом до 2029 года и оценивается в сумму около 100 миллионов евро. Родриго имеет соглашение с Реалом до 2028 года, и в минувшем сезоне провел более 50 матчей, забив 17 голов во всех турнирах. 

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спорт футбол ПСЖ Реал Мадрид Футбол трансферы
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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