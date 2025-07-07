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Главная Спорт Арсенал не может продать Зинченко из-за контракта игрока

Арсенал не может продать Зинченко из-за контракта игрока

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 15:11
Трансфер Зинченко — Арсенал не может продать украинца
Александр Зинченко на поле. Фото: instagram.com/zinchenko/

Арсенал столкнулся со сложностями в продаже украинского защитника Александра Зинченко во время летнего трансферного окна. Футболист может провести в лондонском клубе и следующий сезон.

Высокая зарплата игрока серьезно осложняет любые попытки сделки, сообщает TBR Football

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На Александра Зинченко есть спрос со стороны нескольких клубов, включая "Милан", но лондонцам будет непросто найти покупателя из‑за затрат на контракт. "Канонирам" придется проявить креативность, чтобы уладить трансфер, учитывая зарплатный потолок потенциальных покупателей. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Проблема с уходом Зинченко

Другие источники подтверждают, что официальные переговоры пока не начались, так как клуб‑покупатель должен будет либо увеличить предложенную сумму, либо договориться о снижении зарплаты Зинченко. Это единственный вариант продвинуться в сделке.

Кроме зарплатных вопросов, "Арсенал" уже заранее готовится к возможному уходу Зинченко: контракт игрока истекает летом 2026 года, и клуб открыт к разумному трансферу, чтобы избежать потери футболиста бесплатно. 

Напомним, легендарная спортсменка Яна Клочкова удивила позицией о событиях в ее родной стране. 

Французский "ПСЖ" может обменяться звездными игроками с мадридским "Реалом" уже нынешним летом. 

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Жена Виталия Буяльского порадовала подписчиков фотографиями с роскошного мирового курорта. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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