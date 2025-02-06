Арсенал влітку здійснить рекордний трансфер у своїй історії

Лаутаро Мартінес у матчі за "Інтер". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Керівництво лондонського "Арсеналу" готується до рекордного трансферу у своїй історії. Головний тренер команди Мікель Артета попросив запросити в команду одного з найкращих форвардів світу.

Лави "канонірів" має поповнити Лаутаро Мартінес з "Інтера", повідомляє Fichajes.

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Тренерський штаб "Арсеналу" продовжує намагатися розв'язати проблему, яка заважає команді по-справжньому конкурувати за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі. Мікель Артета впевнений, що "канонірам" необхідний визнаний бомбардир, який може забити не менше 20 голів за сезон. Схоже, влітку 2025 року такий футболіст у команді з'явиться.

Трансфер Лаутаро Мартінеса

"Арсенал" уже готує гроші, які дозволять підписати зірку міланського "Інтера". Англійський клуб запропонує "нерадзуррі" 120 млн євро за 27-річного аргентинця. Якщо угоду буде здійснено, вона стане рекордною покупкою в історії "канонірів".

У сезоні 2024/2025 Лаутаро Мартінес зіграв уже в 32 матчах за "Інтер" у всіх турнірах. На його рахунку 15 голів та 3 результативні передачі.

Лаутаро Мартінес святкує гол у фірмовому стилі. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

У список інтересів "Арсеналу" також входить Беньямін Шешко, проте "РБ Лейпциг" завищив трансферну вартість свого форварда. З цієї причини Лаутаро Мартінес став пріоритетною трансферною метою "канонірів".

Нагадаємо, починаючи з наступного сезону може бути знову змінено формат проведення матчів Ліги чемпіонів та інших єврокубкових турнірів.

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