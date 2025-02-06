Арсенал летом совершит рекордный трансфер в своей истории

Лаутаро Мартинес в матче за "Интер". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Руководство лондонского "Арсенала" готовится к рекордному трансферу в своей истории. Главный тренер команды Микель Артета попросил пригласить в команду одного из лучших форвардов мира.

Ряды "канониров" должен пополнить Лаутаро Мартинес из "Интера", сообщает Fichajes.

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Тренерский штаб "Арсенала" продолжает пытаться решить проблему, которая мешает команде по-настоящему конкурировать за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Микель Артета уверен, что "канонирам" необходим признанный бомбардир, который может забить не менее 20 голов за сезон. Похоже, летом 2025 года такой футболист в команде появится.

Трансфер Лаутаро Мартинеса

"Арсенал" уже готовит деньги, которые позволят подписать звезду миланского "Интера". Английский клуб предложит "нерадзурри" 120 млн евро за 27-летнего аргентинца. Если сделка будет осуществлена, она станет рекордной покупкой в истории "канониров".

В сезоне 2024/2025 Лаутаро Мартинес сыграл уже в 32 матчах за "Интер" во всех турнирах. На его счету 15 голов и 3 результативные передачи.

Лаутаро Мартинес празднует гол в фирменном стиле. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

В список интересов "Арсенала" также входит Беньямин Шешко, однако "РБ Лейпциг" завысил трансферную стоимость своего форварда. По этой причине Лаутаро Мартинес стал приоритетной трансферной целью "канониров".

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