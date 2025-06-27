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Головна Спорт Арсенал отримав першу реальну пропозицію про трансфер Зінченка

Арсенал отримав першу реальну пропозицію про трансфер Зінченка

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:25
Зінченко продовжить кар'єру не в Мілані — ним цікавляться в АПЛ
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/
Ключові моменти Предметний інтерес до Зінченка

Майбутнє Олександра Зінченка в лондонському "Арсеналі" стає все менш визначеним. Український універсал може покинути клуб уже цього літа, і на нього з'явився конкретний претендент із пропозицією.

Зінченко може змінити клуб, але залишитися в англійській Прем'єр-Лізі, повідомляє Just Arsenal.

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Серед потенційних варіантів продовження кар'єри називаються "Мілан", "Вест Гем", "Аякс" та дортмундська "Боруссія". Але саме "Фулхем" виявився першим, хто перейшов від інтересу до справи — клуб уже надіслав пропозицію в розмірі 12 млн євро за українця.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко під час відпустки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Предметний інтерес до Зінченка

За інформацією джерела, в "Арсеналі" готові розглядати продаж, навіть із фінансовими поступками. Керівництво "канонірів" налаштоване позбутися зайвого навантаження у складі та звільнити бюджет.

Журналістам стало відомо, що головний тренер Мікель Артета вже дав зрозуміти керівництву: він не розраховує на Зінченка в майбутньому сезоні. Тренерський штаб шукає нових флангових гравців, а Олександра готові відпустити, якщо надійде вигідна пропозиція.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до 2026 року, проте минулий сезон виявився для нього нерівним — травми, спади у формі та втрата місця в стартовому складі. Інтерес інших клубів може стати для гравця новим шансом перезапустити кар'єру.

Нагадаємо, молодий український баскетболіст був на драфті та підписав контракт із відомою командою.

Київське "Динамо" готується представити першого літнього новачка, це відомий легіонер.

Раніше столичний клуб відмовився від українського гравця, який сам хотів виступати в Києві.

Колишній футболіст "Динамо", у якого є російський паспорт, працюватиме тренером у Туреччині.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал АПЛ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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