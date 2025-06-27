Зінченко продовжить кар'єру не в Мілані — ним цікавляться в АПЛ

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Майбутнє Олександра Зінченка в лондонському "Арсеналі" стає все менш визначеним. Український універсал може покинути клуб уже цього літа, і на нього з'явився конкретний претендент із пропозицією.

Зінченко може змінити клуб, але залишитися в англійській Прем'єр-Лізі, повідомляє Just Arsenal.

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Серед потенційних варіантів продовження кар'єри називаються "Мілан", "Вест Гем", "Аякс" та дортмундська "Боруссія". Але саме "Фулхем" виявився першим, хто перейшов від інтересу до справи — клуб уже надіслав пропозицію в розмірі 12 млн євро за українця.

Олександр Зінченко під час відпустки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Предметний інтерес до Зінченка

За інформацією джерела, в "Арсеналі" готові розглядати продаж, навіть із фінансовими поступками. Керівництво "канонірів" налаштоване позбутися зайвого навантаження у складі та звільнити бюджет.

Журналістам стало відомо, що головний тренер Мікель Артета вже дав зрозуміти керівництву: він не розраховує на Зінченка в майбутньому сезоні. Тренерський штаб шукає нових флангових гравців, а Олександра готові відпустити, якщо надійде вигідна пропозиція.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до 2026 року, проте минулий сезон виявився для нього нерівним — травми, спади у формі та втрата місця в стартовому складі. Інтерес інших клубів може стати для гравця новим шансом перезапустити кар'єру.

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