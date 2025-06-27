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Главная Спорт Арсенал получил первое реальное предложение о трансфере Зинченко

Арсенал получил первое реальное предложение о трансфере Зинченко

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:25
Зинченко продолжит карьеру не в Милане — им интересуются в АПЛ
Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/
Ключові моменти Предметный интерес к Зинченко

Будущее Александра Зинченко в лондонском "Арсенале" становится все менее определенным. Украинский универсал может покинуть клуб уже этим летом, и на него появился конкретный претендент с предложением.

Зинченко может сменить клуб, но остаться в английской Премьер-Лиге, сообщает Just Arsenal.

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Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры называются "Милан", "Вест Хэм", "Аякс" и дортмундская "Боруссия". Но именно "Фулхэм" оказался первым, кто перешел от интереса к делу — клуб уже направил предложение в размере 12 млн евро за украинца. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время отпуска. Фото: instagram.com/zinchenko/

Предметный интерес к Зинченко

По информации источника, в "Арсенале" готовы рассматривать продажу, даже с финансовыми уступками. Руководство "канониров" настроено избавиться от лишней нагрузки в составе и освободить бюджет.

Журналистам стало известно, что главный тренер Микель Артета уже дал понять руководству: он не рассчитывает на Зинченко в предстоящем сезоне. Тренерский штаб ищет новых фланговых игроков, а Александра готовы отпустить, если поступит выгодное предложение.

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до 2026 года, однако минувший сезон оказался для него неровным — травмы, спады в форме и потеря места в стартовом составе. Интерес других клубов может стать для игрока новым шансом перезапустить карьеру. 

Напомним, молодой украинский баскетболист был на драфте и подписал контракт с известной командой. 

Киевское "Динамо" готовится представить первого летнего новичка, это известный легионер. 

Ранее столичный клуб отказался от украинского игрока, который сам хотел выступать в Киеве. 

Бывший футболист "Динамо", у которого есть российский паспорт, будет работать тренером в Турции. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал АПЛ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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