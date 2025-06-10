Арсенал виграв боротьбу в Реала за зірку збірної Іспанії

Мартін Субіменді святкує гол у ворота збірної Франції. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Лондонський "Арсенал" досяг угоди з "Реал Сосьєдад" про трансфер Мартіна Субіменді. Англійський клуб заплатить за одного з лідерів збірної Іспанії 65 млн євро.

Сума угоди виявилася вищою за офіційний поріг відступних, який становив 60 млн, повідомляє NYTimes.

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Англійський "Арсенал" та іспанський "Реал Сосьєдад" домовилися про оплату в розстрочку, щоб уникнути одноразового великого траншу. Контракт Мартіна Субіменді з "канонірами" буде розрахований на п'ять років. Найближчим часом футболіст пройде медобстеження і буде офіційно представлений. Є ймовірність, що він зможе дебютувати за клуб уже на Клубному чемпіонаті світу.

Що відомо про перехід Субіменді

Раніше на півзахисника претендував мадридський "Реал", але саме "Арсенал" виявився найрішучішим та найоперативнішим. Клубу важливо було завершити угоду до відкриття літнього трансферного вікна, щоб забезпечити Субіменді повноцінну адаптацію.

Мартін Субіменді під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У минулому сезоні Субіменді залишався ключовим гравцем "Реал Сосьєдад" та стабільно викликався до національної збірної. Перехід в АПЛ стане новим викликом для футболіста, якого називають одним із найінтелектуальніших хавбеків Європи.

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