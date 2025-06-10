Арсенал выиграл борьбу у Реала за звезду сборной Испании

Арсенал подпишет одного из лучших игроков сборной Испании
Лондонский "Арсенал" достиг соглашения с "Реал Сосьедад" о трансфере Мартина Субименди. Английский клуб заплатит за одного из лидеров сборной Испании 65 млн евро.
Сумма сделки оказалась выше официального порога отступных, который составлял 60 млн, сообщает NYTimes.
Английский "Арсенал" и испанский "Реал Сосьедад" договорились об оплате в рассрочку, чтобы избежать единовременного крупного транша. Контракт Мартина Субименди с "канонирами" будет рассчитан на пять лет. В ближайшее время футболист пройдет медобследование и будет официально представлен. Есть вероятность, что он сможет дебютировать за клуб уже на Клубном чемпионате мира.
Что известно о переходе Субименди
Ранее на полузащитника претендовал мадридский "Реал", но именно "Арсенал" оказался наиболее решительным и оперативным. Клубу важно было завершить сделку до открытия летнего трансферного окна, чтобы обеспечить Субименди полноценную адаптацию.
В прошедшем сезоне Субименди оставался ключевым игроком "Реал Сосьедад" и стабильно вызывался в национальную сборную. Переход в АПЛ станет новым вызовом для футболиста, которого называют одним из самых интеллектуальных хавбеков Европы.
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