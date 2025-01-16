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Арсенал запросить форварда, який допоможе команді виграти АПЛ

16 січня 2025 16:45
Станіслав Костюк - Редактор
Ісак, Дьокереш та Шешко стали кандидатами на перехід до Арсеналу
Тренер "канонірів" Мікель Артета святкує гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета підтвердив, що "каноніри" сподіваються підписати нового нападника в останні два тижні січневого трансферного вікна. Лондонська команда постраждала через травми футболістів атаки.

У "Арсеналу" є кілька кандидатів на підсилення складу, повідомляє 90min

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Одразу декілька футболістів "Арсеналу" опинилися в лазареті через травми, яких вони зазнали останніми тижнями. Букайо Сака вибув із гри на три місяці через ушкодження підколінного сухожилля, а Габріель Жезус зазнав серйозної травми передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Александер Ісак
Александер Ісак святкує гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Арсеналу" потрібен форвард 

У Мікеля Артети залишилося тільки четверо гравців групи атаки. Це Кай Хаверц, Леандро Троссард, Габріель Мартінеллі та Рахім Стерлінг. До кінця місяця "каноніри" планують підписати нового форварда.

"У нас залишилося 14 гравців. Команда виходить на поле кожні три дні. Ми обов'язково вийдемо на трансферний ринок і подивимося, що з цього вийде", — пообіцяв Артета.

Беньямін Шешко
Беньямін Шешко (ліворуч) відбивається м'ячем від суперника. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головною трансферною метою "Арсеналу" є шведський форвард "Ньюкасла" Александер Ісак, однак вартість гравця може відлякати потенційних покупців. "Сороки" хочуть отримати за свого гравця 150 млн євро.

Беньямін Шешко з "РБ Лейпциг", Віктор Дьокереш зі "Спортінга" та Брайан Мбеумо з "Брентфорда" стали альтернативними кандидатурами для "Арсеналу".

Нагадаємо, "каноніри" будуть не тільки купувати, а й продавати гравців. Олександру Зінченку вже знайшли новий клуб.

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спорт футбол Футбол трансфери Арсенал Мікель Артета Александер Ісак

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