Исак, Дьекереш и Шешко стали кандидатами на трансфер в Арсенал

Тренер "канониров" Микель Артета празднует гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что "канониры" надеются подписать нового нападающего в оставшиеся две недели январского трансферного окна. Лондонская команда пострадала из-за травм футболистов атаки.

У "Арсенала" есть несколько кандидатов на усиление состава, сообщает 90min.

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Александер Исак празднует гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Арсеналу" нужен форвард

У Микеля Артеты осталось только четверо игроков группы атаки. Это Кай Хаверц, Леандро Троссард, Габриэль Мартинелли и Рахим Стерлинг. До конца месяца "канониры" планируют подписать нового форварда.

"У нас осталось 14 игроков. Команда выходит на поле каждые три дня. Мы обязательно выйдем на трансферный рынок и посмотрим, что из этого получится", — пообещал Артета.

Беньямин Шешко (слева) отбивается мячом от соперника. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главной трансферной целью "Арсенала" является шведский форвард "Ньюкасла" Александер Исак, однако стоимость игрока может отпугнуть потенциальных покупателей. "Сороки" хотят получить за своего игрока 150 млн евро.

Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг", Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Брайан Мбеумо из "Брентфорда" стали альтернативными кандидатурами для "Арсенала".

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