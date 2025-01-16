Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Арсенал купит форварда, который поможет команде выиграть АПЛ arrow

Арсенал купит форварда, который поможет команде выиграть АПЛ

16 января 2025 16:45
Станислав Костюк - Редактор
Исак, Дьекереш и Шешко стали кандидатами на трансфер в Арсенал
Тренер "канониров" Микель Артета празднует гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что "канониры" надеются подписать нового нападающего в оставшиеся две недели январского трансферного окна. Лондонская команда пострадала из-за травм футболистов атаки. 

У "Арсенала" есть несколько кандидатов на усиление состава, сообщает 90min

Читайте также:

Сразу несколько футболистов "Арсенала" оказались в лазарете из-за травм, которые они получили в последние недели. Букайо Сака выбыл из игры на три месяца из-за повреждения подколенного сухожилия, а Габриэль Жезус получил серьезную травму передней крестообразной связки колена.

Александер Исак
Александер Исак празднует гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Арсеналу" нужен форвард 

У Микеля Артеты осталось только четверо игроков группы атаки. Это Кай Хаверц, Леандро Троссард, Габриэль Мартинелли и Рахим Стерлинг. До конца месяца "канониры" планируют подписать нового форварда.

"У нас осталось 14 игроков. Команда выходит на поле каждые три дня. Мы обязательно выйдем на трансферный рынок и посмотрим, что из этого получится", — пообещал Артета. 

Беньямин Шешко
Беньямин Шешко (слева) отбивается мячом от соперника. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главной трансферной целью "Арсенала" является шведский форвард "Ньюкасла" Александер Исак, однако стоимость игрока может отпугнуть потенциальных покупателей. "Сороки" хотят получить за своего игрока 150 млн евро. 

Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг", Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Брайан Мбеумо из "Брентфорда" стали альтернативными кандидатурами для "Арсенала". 

Напомним, "канониры" будут не только покупать, но и продавать игроков. Александру Зинченко уже нашли новый клуб

Еще один футболист сборной Украины — Анатолий Трубин — тоже сменит команду, но это произойдет только летом. 

Лидер сборной Украины Михаил Мудрик мог стать жертвой обмана — Алексей Сыч прокомментировал скандал с допингом. 

Форвард "Динамо" Эдуардо Герреро недолго играл в киевской команде — на него претендует известный клуб. 

спорт футбол Футбол трансферы Арсенал Микель Артета Александер Исак

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

17:41 Без бумажек и утверждений — как одесситам оформить инвалидность

17:37 Инаугурация Трампа — онлайн-трансляция из Вашингтона

17:34 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет до +7 °С

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:59 Зеленский объяснил, как приглашение в НАТО поможет Украине

16:57 Одесскую область атакуют дикие звери — в чем опасность

16:47 На дереве с телефоном — Леся Никитюк повеселила архивным фото

17:41 Без бумажек и утверждений — как одесситам оформить инвалидность

17:37 Инаугурация Трампа — онлайн-трансляция из Вашингтона

17:34 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет до +7 °С

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:59 Зеленский объяснил, как приглашение в НАТО поможет Украине

16:57 Одесскую область атакуют дикие звери — в чем опасность

16:47 На дереве с телефоном — Леся Никитюк повеселила архивным фото

16:35 Худшие идеи для инвестиций — что может стать ошибкой в 2025 году

16:30 Заготовка дров — можно ли рубить самосев возле ЛЭП

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно