Арсенал проти Манчестер Сіті, Мілан проти Інтера — результати матчів

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У неділю, 2 лютого, команди у топових європейських чемпіонатах продовжили "з'ясовувати відносини" у рамках чергового туру. Не обійшлося без сенсацій.

Лондонський "Арсенал" у центральному матчі туру англійської Прем'єр-ліги просто знищив "Манчестер Сіті" з рахунком 5:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" проти "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/David Klein

Чемпіонат Англії

Більшість нейтральних фанатів очікувала більш конкурентну гру у Лондоні. Проте центральний матч туру перетворився на гру в одні ворота.

"Арсенал" забив для "Манчестер Сіті" п'ять м'ячів, але міг забивати ще більше. У підопічних Гвардіоли не знайшлося, що протиставити супернику.

Після цієї перемоги "Каноніри" закріпились на другому місці, "Містяни" же поки що залишаються на четвертому.

"Арсенал" — "Манчестер Сіті" — 5:1

Голи: Едегор, 2, Парті, 56, Льюїс-Скеллі, 62, Гаверц, 76, Нванері, 90+3 — Голанд, 55.

В іншому сьогоднішньому матчі "Манчестер Юнайтед" вдома програв для "Крістал Пелас" з рахунком 0:2. "Орли" практично весь матч виглядали набагато краще, ніж суперник. Господарі за всю гру спромоглися лише двічі вдарити у ствір воріт гостей.

"Манчестер Юнайтед" — "Крістал Пелас" — 0:2

Голи: Матета, 64, 89

У Бретфорді пройшов третій сьогоднішній поєдинок. І він став успішним для гостей. "Тоттенгем" перервав серію із чотирьох поразок підряд, здобувши впевнену перемогу.

"Брентфорд" — "Тоттенгем" — 0:2

Голи: Янельт (аг), 29, Сарр, 87

Чемпіонат Італії

Центральним матчем туру тут стало дербі між "Міланом" та "Інтером". "Мілан" зміг забити наприкінці першого тайму, відзначився Рейндерс. Потім підопічні Консейсау дуже довго та вперто захищались.

"Інтер" тричі забив, але голи відмінили через офсайди. "Інтер" декілька разів влучив у штанги та поперечину, але м'яч все ніяк не йшов у ворота.

Їм таки вдалося зрівняти рахунок. У доданий до другого тайму час візначився Стефан Де Врей.

"Мілан" після цього матчу залишається на восьмій позиції, "Інтер" втратив можливість підібратись до першого місця та "Наполі".

"Мілан" — "Інтер" — 1:1

Голи: Рейндерс, 45 — Де Врей, 90+3

У більш ранньому матчі "Ювентус" оформив вражаючий камек проти "Емполі". Підопічні Мотти дуже швидко пропустили, уже на четвертій хвилині відзначився гравець "Емполі" Де Шильо.

Усі свої чотири м'ячі господарі забили у другому таймі. Два з них на рахунку новачка команди Коло Муані.

"Ювентус" — "Емполі" — 4:1

Голи: Коло Муані, 61, 64, Влахович, 90, Консейсау, 90+2 — Де Шильо, 4

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