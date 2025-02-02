Віталій Миколенко та Евертон знищили Лестер в АПЛ

Гравці "Евертона" після голу. Фото: Reuters

У топових чемпіонатах відбулися матчі чергового туру. Серед них знайшлося місце українцю.

Віталій Миколенко разом з "Евертоном" розгромив "Лестер", повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці "Евертона" після голу. Фото: Reuters

Чемпіонат Англії

У Ліверпулі "Евертон" після двох перемог поспіль над "Тоттенгемом" і "Брайтоном" приймав "Лестер", з яким вони борються за виживання.

Гра пішла на користь господарів, коли Дукуре забив один із найшвидших голів в АПЛ. Через п'ять хвилин Бету подвоїв перевагу. Потім він оформив дубль у доданий до першого тайму час.

Наприкінці матчу Ндіайї вдалося зробити рахунок непристойним.

У турнірній таблиці "Евертон" обійшов "Тоттенгем" і зараз йде на 15-му місці, відірвавшись від зони вильоту на дев'ять очок.

"Евертон" — "Лестер" — 4:0

Голи: Дукуре, 1, Бету, 6, 45+2, Ндіае, 90

"Ноттінгем Форест" ішов на хорошій серії, але в останньому турі зазнав принизливої поразки від "Борнмута" з рахунком 0:5.

У грі з "Брайтоном" третя команда АПЛ була зла і розбила своїх суперників.

На 12-й хвилині Данк забив автогол, а потім Гіббс-Вайт подвоїв перевагу. Вуд у цьому матчі очікувано вистрілив, забивши три м'ячі.

У кінцівці матчу Вільямс і Сілва зробили рахунок принизливим — 7:0.

"Ноттінгем Форест" — "Брайтон" — 7:0

Голи: Данк, 12 (авт.), Гіббс-Вайт, 25, Вуд, 32, 64, 69, Вільямс, 89, Сілва, 91

"Ньюкасл" ніяк не може налагодити стабільність у своїй грі, чергуючи перемоги з поразками.

Цього разу "сороки" не втримали свою перевагу після першого тайму, яку їм забезпечив удар Мерфі.

У "Фулгема" в другому таймі рахунок зрівняв Хіменес, а в кінцівці матчу Муніс приніс перемогу гостям.

"Ньюкасл" — "Фулгем" — 1:2

Голи: Мерфі, 37 — Хіменес, 61, Муніс, 83

Чемпіонат Іспанії

Після поразки з "Леганесом" і нічиєї з "Вільярреалом" мадридський "Атлетіко" зобов'язаний був перемагати для боротьби за чемпіонство.

У "матрацників" у першому таймі забив Ліно, а в доданий до матчу час відзначився Грізманн.

"Атлетіко" — "Мальорка" — 2:0

Голи: Ліно, 26, Грізманн, 93

Несподівана допомога для "Атлетіко" прийшла з Барселони, де "Еспаньол" мінімально здолав "Реал".

Матч ішов до нічиєї, але на 85-й хвилині Карлос Ромеро забив переможний м'яч "Еспаньола".

"Еспаньол" — "Реал" — 1:0

Голи: Карлос Ромеро, 85

Чемпіонат Франції

У чемпіонаті Франції "ПСЖ" приймав "Брест", який зараз йде в середині турнірної таблиці.

Героєм матчу став Усман Дембеле, який забив три м'ячі. "Брест" відповів двома точними пострілами. Потім замість Дембеле вийшов на поле Гонсалу Рамуш, у якого дубль.

"Брест" — "ПСЖ" — 2:5

Голи: Кастійо, 50, Ажорк, 71 — Дембеле, 29, 57, 62, Рамуш, 89, 97

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