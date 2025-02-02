Виталий Миколенко и Эвертон уничтожили Лестер в АПЛ

Игроки "Эвертона" после гола. Фото: Reuters

В топовых чемпионатах прошли матчи очередного тура. Среди них нашлось место украинцу.

Виталий Миколенко вместе с "Эвертоном" разгромил "Лестер", сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Эвертона" после гола. Фото: Reuters

Чемпионат Англии

В Ливерпуле "Эвертон" после двух побед подряд над "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" принимал "Лестер", с которым они борются за выживание.

Игра пошла в пользу хозяев, когда Дукуре забил один из самых быстрых голов в АПЛ. Через пять минут Бету удвоил преимущество. Затем он оформил дубль в добавленное к первому тайму времени.

В конце матча Ндиайе удалось сделать счет неприличным.

В турнирной таблице "Эвертон" обошел "Тоттенхэм" и сейчас идет на 15-м месте, оторвавшись от зоны вылета на девять очков.

"Эвертон" – "Лестер" — 4:0

Голи: Дукуре, 1, Бету, 6, 45+2, Ндиае, 90

"Ноттингем Форест" шел на хорошей серии, но в последнем туре потерпел унизительное поражение от "Борнмута" со счетом 0:5.

В игре с "Брайтоном" третья команда АПЛ была злая и разбила своих соперников.

На 12-й минуте Данк забил автогол, а затем Гиббс-Уайт удвоил преимущество. Вуд в этом матче ожидаемо выстрелил, забив три мяча.

В концовке матча Уильямс и Силва сделали счет унизительным — 7:0.

"Ноттингем Форест" — "Брайтон" — 7:0

Голы: Данк, 12 (авт.), Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 32, 64, 69, Уильямс, 89, Силва, 91

"Ньюкасл" никак не может наладить стабильность в своей игре, чередую победы с поражениями.

На этот раз "сороки" не удержали свое преимущество после первого тайма, которое им обеспечил удар Мерфи.

У "Фулгема" во втором тайме счет сравнял Хименес, а в концовке матча Мунис принес победу гостям.

"Ньюкасл" — "Фулгем" — 1:2

Голи: Мерфи, 37 — Хименес, 61, Мунис, 83

Чемпионат Испании

После поражения с "Леганесом" и ничьи с "Вильярреалом" мадридский "Атлетико" обязан был побеждать для борьбы за чемпионство.

У "матрасников" в первом тайме забил Лино, а в добавленное к матчу время отличился Гризманн.

"Атлетико" — "Мальорка" — 2:0

Голы: Лино, 26, Гризманн, 93

Неожиданная помощь для "Атлетико" пришла из Барселоны, где "Эспаньол" минимально одолел "Реал".

Матч шел к ничьей, но на 85-й минуте Карлос Ромеро забил победный мяч "Эспаньола".

"Эспаньол" — "Реал" — 1:0

Голы: Карлос Ромеро, 85

Чемпионат Франции

В чемпионате Франции "ПСЖ" принимал "Брест", который сейчас идет в середине турнирной таблице.

Героем матча стал Усман Дембеле, забивший три мяча. "Брест" ответил двумя точными выстрелами. Затем вместо Дембеле вышел на поле Гонсалу Рамуш, у которого дубль.

"Брест" — "ПСЖ" — 2:5

Голы: Кастийо, 50, Ажорк, 71 — Дембеле, 29, 57, 62, Рамуш, 89, 97

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