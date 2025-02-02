Виталий Миколенко и Эвертон уничтожили Лестер в АПЛ

Эвертон разгромил Лестер, Реал проиграл — результаты ТОП-матчей
В топовых чемпионатах прошли матчи очередного тура. Среди них нашлось место украинцу.
Виталий Миколенко вместе с "Эвертоном" разгромил "Лестер", сообщил портал Новини.LIVE.
Чемпионат Англии
В Ливерпуле "Эвертон" после двух побед подряд над "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" принимал "Лестер", с которым они борются за выживание.
Игра пошла в пользу хозяев, когда Дукуре забил один из самых быстрых голов в АПЛ. Через пять минут Бету удвоил преимущество. Затем он оформил дубль в добавленное к первому тайму времени.
В конце матча Ндиайе удалось сделать счет неприличным.
В турнирной таблице "Эвертон" обошел "Тоттенхэм" и сейчас идет на 15-м месте, оторвавшись от зоны вылета на девять очков.
"Эвертон" – "Лестер" — 4:0
Голи: Дукуре, 1, Бету, 6, 45+2, Ндиае, 90
"Ноттингем Форест" шел на хорошей серии, но в последнем туре потерпел унизительное поражение от "Борнмута" со счетом 0:5.
В игре с "Брайтоном" третья команда АПЛ была злая и разбила своих соперников.
На 12-й минуте Данк забил автогол, а затем Гиббс-Уайт удвоил преимущество. Вуд в этом матче ожидаемо выстрелил, забив три мяча.
В концовке матча Уильямс и Силва сделали счет унизительным — 7:0.
"Ноттингем Форест" — "Брайтон" — 7:0
Голы: Данк, 12 (авт.), Гиббс-Уайт, 25, Вуд, 32, 64, 69, Уильямс, 89, Силва, 91
"Ньюкасл" никак не может наладить стабильность в своей игре, чередую победы с поражениями.
На этот раз "сороки" не удержали свое преимущество после первого тайма, которое им обеспечил удар Мерфи.
У "Фулгема" во втором тайме счет сравнял Хименес, а в концовке матча Мунис принес победу гостям.
"Ньюкасл" — "Фулгем" — 1:2
Голи: Мерфи, 37 — Хименес, 61, Мунис, 83
Чемпионат Испании
После поражения с "Леганесом" и ничьи с "Вильярреалом" мадридский "Атлетико" обязан был побеждать для борьбы за чемпионство.
У "матрасников" в первом тайме забил Лино, а в добавленное к матчу время отличился Гризманн.
"Атлетико" — "Мальорка" — 2:0
Голы: Лино, 26, Гризманн, 93
Неожиданная помощь для "Атлетико" пришла из Барселоны, где "Эспаньол" минимально одолел "Реал".
Матч шел к ничьей, но на 85-й минуте Карлос Ромеро забил победный мяч "Эспаньола".
"Эспаньол" — "Реал" — 1:0
Голы: Карлос Ромеро, 85
Чемпионат Франции
В чемпионате Франции "ПСЖ" принимал "Брест", который сейчас идет в середине турнирной таблице.
Героем матча стал Усман Дембеле, забивший три мяча. "Брест" ответил двумя точными выстрелами. Затем вместо Дембеле вышел на поле Гонсалу Рамуш, у которого дубль.
"Брест" — "ПСЖ" — 2:5
Голы: Кастийо, 50, Ажорк, 71 — Дембеле, 29, 57, 62, Рамуш, 89, 97
Напомним, "Динамо" продаст Виталия Буяльского в клуб из МЛС.
Легионер киевского "Динамо" нашел новый клуб для аренды.
В Италии претенденты на титул заинтересованы центральным защитником "Борнмута" Ильей Забарным.
Жена Георгия Судакова показала чувствительную встречу футболиста с дочкой.
Читайте Новини.LIVE!