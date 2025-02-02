Арсенал против Манчестер Сити, Милан против Интера — результаты матчей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В воскресенье, 2 февраля, команды в топовых европейских чемпионатах продолжили "выяснять отношения" в рамках очередного тура. Не обошлось без сенсаций.

Лондонский "Арсенал" в центральном матче тура английской Премьер-лиги просто уничтожил "Манчестер Сити" со счетом 5:1, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" против "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/David Klein

Чемпионат Англии

Большинство нейтральных фанатов ожидало более конкурентную игру в Лондоне. Однако центральный матч тура превратился в игру в одни ворота.

"Арсенал" забил для "Манчестер Сити" пять мячей, но мог забивать еще больше. У подопечных Гвардиолы не нашлось, что противопоставить сопернику.

После этой победы "Канониры" закрепились на втором месте, "Горожане" же пока остаются на четвертом.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 5:1

Голы: Эдегор, 2, Парти, 56, Льюис-Скелли, 62, Хаверц, 76, Нванери, 90+3 — Холанд, 55.

В другом сегодняшнем матче "Манчестер Юнайтед" дома проиграл для "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. "Орлы" практически весь матч выглядели намного лучше, чем соперник. Хозяева за всю игру смогли лишь дважды ударить в створ ворот гостей.

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" — 0:2

Голы: Матета, 64, 89

В Бретфорде прошел третий сегодняшний поединок. И он стал успешным для гостей. "Тоттенхэм" прервал серию из четырех поражений подряд, одержав уверенную победу.

"Брентфорд" — "Тоттенхэм" — 0:2

Голы: Янельт (аг), 29, Сарр, 87

Чемпионат Италии

Центральным матчем тура здесь стало дерби между "Миланом" и "Интером". "Милан" смог забить в конце первого тайма, отличился Рейндерс. Затем подопечные Консейсау очень долго и упорно защищались.

"Интер" трижды забил, но голы отменили из-за офсайдов. "Интер" несколько раз попал в штанги и перекладину, но мяч все никак не шел в ворота.

Им таки удалось сравнять счет. В добавленное ко второму тайму время визначился Стефан Де Врей.

"Милан" после этого матча остается на восьмой позиции, "Интер" потерял возможность подобраться к первому месту и "Наполи".

"Милан" — "Интер" — 1:1

Голы: Рейндерс, 45 — Де Врей, 90+3

В более раннем матче "Ювентус" оформил впечатляющий камек против "Эмполи". Подопечные Мотты очень быстро пропустили, уже на четвертой минуте отличился игрок "Эмполи" Де Шильо.

Все свои четыре мяча хозяева забили во втором тайме. Два из них на счету новичка команды Коло Муани.

"Ювентус" — "Эмполи" — 4:1

Голы: Коло Муани, 61, 64, Влахович, 90, Консейсау, 90+2 — Де Шильо, 4

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