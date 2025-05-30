Байєр хоче купити Гарначо та Антоні у Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо в матчі за "МЮ". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Менш як місяць минуло з моменту, як Ерік тен Хаг очолив "Баєр", а в Німеччині вже говорять про гучні трансфери. Колишній наставник "Манчестер Юнайтед" хоче посилити новий клуб гравцями з "Олд Траффорд".

Як повідомляє Kicker, до списку пріоритетних цілей "Баєра" потрапили бразилець Антоні та аргентинець Алехандро Гарначо.

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Обидва футболісти вважаються непотрібними в Манчестері, і місцевий "Юнайтед" готовий продати майже всіх гравців після провального сезону і 15-го місця в АПЛ. При цьому Тен Хаг хоче повернути Антоні, з яким працював в "Аяксі", а також забрати Алехандро Гарначо — попри інтерес з боку "Наполі".

Антоні після поразки у фіналі Ліги Конференцій. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Що планує Тен Хаг

Антоні непогано проявив себе в оренді в "Бетісі" і не входить у плани тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма. Гарначо зіпсував стосунки з англійським клубом після невдоволення рішенням залишити його в запасі на фінал Ліги Європи, і зараз керівництво "МЮ" радить йому знайти новий клуб.

Офіційних пропозицій поки що немає, але інсайдери впевнені: "Баєр" зробить кроки найближчими тижнями, щоб оформити один або обидва трансфери.

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