Байер хочет купить Гарначо и Антони у Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо в матче за "МЮ". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Меньше месяца прошло с момента, как Эрик тен Хаг возглавил "Байер", а в Германии уже говорят о громких трансферах. Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" хочет усилить новый клуб за счет игроков с "Олд Траффорд".

Как сообщает Kicker, в список приоритетных целей "Байера" попали бразилец Антони и аргентинец Алехандро Гарначо.

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Оба футболиста считаются ненужными в Манчестере, и местный "Юнайтед" готов продать почти всех игроков после провального сезона и 15-го места в АПЛ. При этом Тен Хаг хочет вернуть Антони, с которым работал в "Аяксе", а также забрать Алехандро Гарначо — несмотря на интерес со стороны "Наполи".

Антони после поражения в финале Лиги Конференций. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что планирует Тен Хаг

Антони неплохо проявил себя в аренде в "Бетисе" и не входит в планы тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима. Гарначо испортил отношения с английским клубом после недовольства решением оставить его в запасе на финал Лиги Европы, и сейчас руководство "МЮ" советует ему найти новый клуб.

Официальных предложений пока нет, но инсайдеры уверены: "Байер" сделает шаги в ближайшие недели, чтобы оформить один или оба трансфера.

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