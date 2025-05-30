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Байер подпишет двух лучших игроков Манчестер Юнайтед

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Дата публикации 30 мая 2025 19:01
Байер хочет купить Гарначо и Антони у Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо в матче за "МЮ". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Меньше месяца прошло с момента, как Эрик тен Хаг возглавил "Байер", а в Германии уже говорят о громких трансферах. Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" хочет усилить новый клуб за счет игроков с "Олд Траффорд".

Как сообщает Kicker, в список приоритетных целей "Байера" попали бразилец Антони и аргентинец Алехандро Гарначо.

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Оба футболиста считаются ненужными в Манчестере, и местный "Юнайтед" готов продать почти всех игроков после провального сезона и 15-го места в АПЛ. При этом Тен Хаг хочет вернуть Антони, с которым работал в "Аяксе", а также забрать Алехандро Гарначо — несмотря на интерес со стороны "Наполи". 

Антони
Антони после поражения в финале Лиги Конференций. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что планирует Тен Хаг

Антони неплохо проявил себя в аренде в "Бетисе" и не входит в планы тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима. Гарначо испортил отношения с английским клубом после недовольства решением оставить его в запасе на финал Лиги Европы, и сейчас руководство "МЮ" советует ему найти новый клуб.

Официальных предложений пока нет, но инсайдеры уверены: "Байер" сделает шаги в ближайшие недели, чтобы оформить один или оба трансфера. 

Напомним, в сборной Украины может появиться новый главный тренер в случае неудачной игры в отборе на ЧМ-2026. 

"Манчестер Сити" получит нового тренера, это звезда с ярким прошлым в английской Премьер-лиге. 

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спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Байер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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