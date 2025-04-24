Барселона продасть кілька гравців, щоб зберегти Ямаля

Ламін Ямаль демонструє дриблінг. Фото: Reuters/Albert Gea

Головна зірка каталонської "Барселони" Ламін Ямаль може надовго залишитися в клубі. Для нього готують новий контракт із поліпшеними умовами.

"Барселоні" доведеться піти на жертви, щоб зберегти юного гравця, повідомив журналіст Нікола Скіра на своїй сторінці в соцмережі X.

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Щотижня з'являються нові чутки про наміри "Барселони" активно попрацювати на літньому трансферному ринку. Але пріоритетом каталонського клубу є продовження контрактів лідерів команди. Одним із них є молода зірка "синьо-гранатових".

Ямаль залишиться в "Барселоні"

Контракт 17-річного футболіста з каталонським клубом закінчується влітку 2026 року. Керівництво "Барселони" збирається ще до початку наступного сезону продовжити угоду з гравцем до літа 2031 року. Переговори розпочнуться, щойно Ламіну Ямалю виповниться 18 років. Це станеться 13 липня.

Ламін Ямаль обігрує суперника. Фото: Reuters/Ana Beltran

"Барселона" готова піти на поступки заради того, щоб поліпшити контракт футболіста. У каталонського клубу немає на це коштів, але влітку "синьо-гранатові" продадуть когось із гравців основи для того, щоб заробити на трансферному ринку. За версією іспанських журналістів, ідеться про Рональда Араухо, Френкі Де Йонга або Жюлі Кунде.

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