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Барселона готова на все, чтобы удержать лидера команды

24 апреля 2025 16:14
Иван Крутогоров - Редактор
Барселона продаст несколько игроков, чтобы сохранить Ямаля
Ламин Ямаль демонстрирует дриблинг. Фото: Reuters/Albert Gea
Иван Крутогоров - Редактор

Главная звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль может надолго остаться в клубе. Для него готовят новый контракт с улучшенными условиями. 

"Барселоне" придется пойти на жертвы, чтобы сохранить юного игрока, сообщил журналист Никола Скира на своей странице в соцсети X

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Каждую неделю появляются новые слухи о намерениях "Барселоны" активно поработать на летнем трансферном рынке. Но главным приоритетом каталонского клуба является продление контрактов лидеров команды. Одним из них является молодая звезда "сине-гранатовых". 

Ямаль останется в "Барселоне" 

Контракт 17-летнего футболиста с каталонским клубом истекает летом 2026 года. Руководство "Барселоны" собирается еще до начала следующего сезона продлить соглашение с игроком до лета 2031-го года. Переговоры начнется, как только Ламину Ямалю исполнится 18 лет. Это произойдет 13 июля. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Ana Beltran

"Барселона" готова пойти на уступки ради того, чтобы улучшить контракт футболиста. У каталонского клуба нет на это средств, но летом "сине-гранатовые" продадут кого-то из игроков основы для того, чтобы заработать на трансферном рынке. По версии испанских журналистов, речь идет о Рональде Араухо, Фрэнки Де Йонге или Жюле Кунде. 

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