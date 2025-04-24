Барселона продаст несколько игроков, чтобы сохранить Ямаля

Ламин Ямаль демонстрирует дриблинг. Фото: Reuters/Albert Gea

Главная звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль может надолго остаться в клубе. Для него готовят новый контракт с улучшенными условиями.

"Барселоне" придется пойти на жертвы, чтобы сохранить юного игрока, сообщил журналист Никола Скира на своей странице в соцсети X.

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Каждую неделю появляются новые слухи о намерениях "Барселоны" активно поработать на летнем трансферном рынке. Но главным приоритетом каталонского клуба является продление контрактов лидеров команды. Одним из них является молодая звезда "сине-гранатовых".

Ямаль останется в "Барселоне"

Контракт 17-летнего футболиста с каталонским клубом истекает летом 2026 года. Руководство "Барселоны" собирается еще до начала следующего сезона продлить соглашение с игроком до лета 2031-го года. Переговоры начнется, как только Ламину Ямалю исполнится 18 лет. Это произойдет 13 июля.

Ламин Ямаль обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Ana Beltran

"Барселона" готова пойти на уступки ради того, чтобы улучшить контракт футболиста. У каталонского клуба нет на это средств, но летом "сине-гранатовые" продадут кого-то из игроков основы для того, чтобы заработать на трансферном рынке. По версии испанских журналистов, речь идет о Рональде Араухо, Фрэнки Де Йонге или Жюле Кунде.

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