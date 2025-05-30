Барселона та Арсенал борються за одного з найкращих воротарів світу

Жоан Гарсія в м'ячем. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Наставник "Арсеналу" Мікель Артета ризикує втратити одного з найбільш затребуваних гравців на літньому трансферному ринку. Попри інтерес "канонірів", футболіст усе ближче до переходу в іншу команду.

Воротар "Еспаньола" Жоан Гарсія після проривного сезону став об'єктом уваги топклубів Європи, повідомляє Diario AS.

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У нинішньому сезоні 24-річний іспанець лідирує за кількістю сейвів у Ла-Лізі та хоче стати першим номером у новій команді. Це ускладнює завдання "Арсеналу", якому потрібен футболіст на позицію резервного воротаря.

Хто виграє перегони за Жоана Гарсію

Найбільш реальними претендентами на гравця залишаються "Ньюкасл" та "Барселона". При цьому сам Гарсія схиляється до АПЛ, а керівництво "Еспаньола" не хоче відпускати воротаря до принципового суперника в стан каталонців.

Жоан Гарсія під час матчу. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Ситуація ускладнюється тим, що в "Барселоні" поки не розв'язане питання з відходом Марка-Андре тер Стегена. Якщо німець залишиться, Жоан Гарсія буде змушений відправитися в оренду — що дає "Ньюкаслу" додаткову перевагу.

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