Барселона и Арсенал борются за одного из лучших вратарей мира

Жоан Гарсия в мячом. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Наставник "Арсенала" Микель Артета рискует упустить одного из самых востребованных игроков на летнем трансферном рынке. Несмотря на интерес "канониров", футболист все ближе к переходу в другую команду.

Вратарь "Эспаньола" Жоан Гарсия после прорывного сезона стал объектом внимания топ-клубов Европы, сообщает Diario AS.

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В нынешнем сезоне 24-летний испанец лидирует по количеству сейвов в Ла Лиге и хочет стать первым номером в новой команде. Это осложняет задачу "Арсенала", которому нужен футболист на позицию резервного вратаря.

Кто выиграет гонку за Жоана Гарсию

Наиболее реальными претендентами на игрока остаются "Ньюкасл" и "Барселона". При этом сам Гарсия склоняется к АПЛ, а руководство "Эспаньола" не хочет отпускать вратаря к принципиальному сопернику в стан каталонцев.

Жоан Гарсия во время матча. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Ситуация осложняется тем, что в "Барселоне" пока не решен вопрос с уходом Марка-Андре тер Стегена. Если немец останется, Жоан Гарсия будет вынужден отправиться в аренду — что дает "Ньюкаслу" дополнительное преимущество.

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