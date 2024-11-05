Барселона працює над трансфером Енцо Фернадеса з Челсі

Мудрик, Джексон та Фернандес вітають Кайседо. Фото: Reuters/Molly Darlington

Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес може піти з лондонського "Челсі". На молодого футболіста претендують одразу декілька відомих клубів.

Фернандес незадоволений своїм статусом на "Стемфорд Брідж", повідомляє The Sun.

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Енцо Фернандес став одним із найдорожчих трансферів в історії "Челсі". Торік лондонці заплатили "Бенфіці" за гравця 107 млн фунтів стерлінгів. Однак за нового тренера команди 23-річний аргентинець втратив стабільне місце в основному складі.

Енцо Фернандес виборює Каземіро. Фото: Reuters/Molly Darlington

Фернандес може піти з "Челсі"

Агент одного із лідерів збірної Аргентини на Кубка Світу-2022 заявив, що футболіст має намір повернути собі статус гравця стартового складу "синіх". Однак, якщо ситуація не зміниться, Фернандес попросить керівництво клубу про трансфер. Енцо не збирається сидіти на лаві запасних.

Каталонська "Барселона" хотіла підписати Енцо Фернандеса ще в той час, як він виступав у "Бенфіці". Проте нестабільна фінансова ситуація не дозволила "синьо-гранатовим" посперечатися з "Челсі". "Барселона" поступово розв'язує свої проблеми, і влітку 2025 року зробить аргентинця пріоритетною трансферною метою. Проте за гравця доведеться заплатити не менше ніж 75 млн євро. Також на Енцо Фернандеса претендує міланський "Інтер".

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