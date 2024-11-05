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Барселона работает над трансфером одного из лидеров Челси

5 ноября 2024 11:11
Станислав Костюк - Редактор
Барселона работает над трансфером Энцо Фернадеса из Челси
Мудрик, Джексон и Фернандес поздравляют Кайседо. Фото: Reuters/Molly Darlington
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес может уйти из лондонского "Челси". На молодого футболиста претендуют сразу несколько известных клубов. 

Фернандес недоволен своим статусом на "Стэмфорд Бридж", сообщает The Sun

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Энцо Фернандес стал одним из самых дорогих трансферов в истории "Челси". В прошлом году лондонцы заплатили "Бенфике" за игрока 107 млн фунтов стерлингов. Однако при новом тренере команды 23-летний аргентинец потерял стабильное место в основном составе. 

Энцо Фернандес
Энцо Фернандес борется с Каземиро. Фото: Reuters/Molly Darlington

Фернандес может уйти из "Челси" 

Агент одного из лидеров сборной Аргентины на Кубке Мира-2022 заявил, что футболист намерен вернуть себе статус игрока стартового состава "синих". Однако если ситуация не изменится, Фернандес попросит руководство клуба о трансфере. Энцо не собирается сидеть на скамейке запасных. 

Каталонская "Барселона" хотела подписать Энцо Фернандеса еще в то время, как он выступал в "Бенфике". Однако нестабильная финансовая ситуация не позволила "сине-гранатовым" посоперничать с "Челси". "Барселона" постепенно решает свои проблемы, и летом 2025 года сделает аргентинца приоритетной трансферной целью. Однако за игрока придется заплатить не меньше 75 млн евро. Также на Энцо Фернандеса претендует миланский "Интер". 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин заинтересовал английский "Манчестер Юнайтед". 

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Футбол трансферы Энцо Фернандес Челси футбол спорт Барселона

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