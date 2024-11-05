Барселона работает над трансфером Энцо Фернадеса из Челси

Мудрик, Джексон и Фернандес поздравляют Кайседо. Фото: Reuters/Molly Darlington

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес может уйти из лондонского "Челси". На молодого футболиста претендуют сразу несколько известных клубов.

Фернандес недоволен своим статусом на "Стэмфорд Бридж", сообщает The Sun.

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Энцо Фернандес стал одним из самых дорогих трансферов в истории "Челси". В прошлом году лондонцы заплатили "Бенфике" за игрока 107 млн фунтов стерлингов. Однако при новом тренере команды 23-летний аргентинец потерял стабильное место в основном составе.

Энцо Фернандес борется с Каземиро. Фото: Reuters/Molly Darlington

Фернандес может уйти из "Челси"

Агент одного из лидеров сборной Аргентины на Кубке Мира-2022 заявил, что футболист намерен вернуть себе статус игрока стартового состава "синих". Однако если ситуация не изменится, Фернандес попросит руководство клуба о трансфере. Энцо не собирается сидеть на скамейке запасных.

Каталонская "Барселона" хотела подписать Энцо Фернандеса еще в то время, как он выступал в "Бенфике". Однако нестабильная финансовая ситуация не позволила "сине-гранатовым" посоперничать с "Челси". "Барселона" постепенно решает свои проблемы, и летом 2025 года сделает аргентинца приоритетной трансферной целью. Однако за игрока придется заплатить не меньше 75 млн евро. Также на Энцо Фернандеса претендует миланский "Интер".

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