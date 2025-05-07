Барселона поверне зіркового гравця заради перемоги в ЛЧ

Президент "Барселони" Жоан Лапорта (по центру). Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Каталонська "Барселона" вибула з Ліги чемпіонів після поразки від "Інтера" (3:4) у другому півфіналі турніру. Головний тренер команди Ганс-Дітер Флік зробив важливий висновок про те, чому "синьо-гранатові" втратили шанс завоювати трофей.

Німецький фахівець розуміє, що каталонському клубу потрібні точкові посилення, щоб повернутися в число головних претендентів на перемогу в ЛЧ, повідомляє El Nacional.

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Ганс-Дітер Флік повідомив керівництву клубу, що ситуація з фланговими захисниками в "Барселоні" стала катастрофічною. Через травми Жюля Кунде та Алехандро Бальде на флангах часто доводиться використовувати центральних захисників. Тому Флік зробив пріоритетом на літнє трансферне вікно підписання лівого та правого захисника. Вже ведуться переговори з фулбеком "Баєра" Алехандро Грімальдо.

"Барселона" знову повертає своїх вихованців

"Синьо-гранатові" не вперше повертають у команду гравців, які раніше виступали за клуб. Раніше клуб уже повертав Дані Алвеса, Адама Траоре, а зараз одним із ключових гравців команди є Дані Ольмо. Такий підхід допомагає "Барсі" поєднувати досвід та клубну ідентичність.

Алехандро Грімальдо у складі "Баєра". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Грімальдо є вихованцем каталонського клубу. Захисник свого часу не отримав шансу в першій команді й успішно розкрився в "Бенфіці", а зараз блищить у "Баєрі". У поточному сезоні на рахунку 29-річного футболіста 12 голів та 14 результативних передач у всіх турнірах, що є непоганою статистикою для захисника.

"Барселона" сподівається, що трансфер Грімальдо допоможе команді закрити проблемні позиції та повернутися на вершину європейського футболу. Найближчим часом клуб продовжить роботу на трансферному ринку, щоб зміцнити склад та боротися за Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, два лідери "Барселони" назвали причину вильоту команди з Ліги чемпіонів.

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