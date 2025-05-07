Барселона вернет звездного игрока ради победы в ЛЧ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта (по центру). Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Каталонская "Барселона" выбыла из Лиги чемпионов после поражения от "Интера" (3:4) во втором полуфинале турнира. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик сделал важный вывод о том, почему "сине-гранатовые" упустили шанс завоевать трофей.

Немецкий специалист понимает, что каталонскому клубу нужны точечные усиления, чтобы вернуться в число главных претендентов на победу в ЛЧ, сообщает El Nacional.

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Ханс-Дитер Флик сообщил руководству клуба, что ситуация с фланговыми защитниками в "Барселоне" стала катастрофической. Из-за травм Жюля Кунде и Алехандро Бальде на флангах часто приходится использовать центральных защитников. Поэтому Флик сделал приоритетом на летнее трансферное окно подписание левого и правого защитника. Уже ведутся переговоры с фулбеком "Байера" Алехандро Гримальдо.

"Барселона" снова возвращает своих воспитанников

"Сине-гранатовые" не впервые возвращают в команду игроков, которые ранее выступали за клуб. Ранее клуб уже возвращал Дани Алвеса, Адама Траоре, а сейчас одним из ключевых игроков команды является Дани Ольмо. Такой подход помогает "Барсе" сочетать опыт и клубную идентичность.

Алехандро Гримальдо в составе "Байера". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Гримальдо является воспитанником каталонского клуба. Защитник в свое время не получил шанса в первой команде и успешно раскрылся в "Бенфике", а сейчас блистает в "Байере". В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста 12 голов и 14 результативных передач во всех турнирах, что является неплохой статистикой для защитника.

"Барселона" надеется, что трансфер Гримальдо поможет команде закрыть проблемные позиции и вернуться на вершину европейского футбола. В ближайшее время клуб продолжит работу на трансферном рынке, чтобы укрепить состав и бороться за Лигу чемпионов.

Напомним, два лидера "Барселоны" назвали причину вылета команды из Лиги чемпионов.

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