Ліверпуль відповів Барселоні за запитом трансферу Луїса Діаса

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонська "Барселона" зіткнулася з невдачею у своїх трансферних планах на літо. "Ліверпуль" відхилив пропозицію іспанського клубу про купівлю колумбійського вінгера Луїса Діаса, підкресливши, що гравець не продається.

За інформацією The Athletic, спортивний директор "Барселони" Деку зв'язався з "Ліверпулем", щоб обговорити можливий трансфер Діаса.

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Англійський клуб ясно дав зрозуміти, що 28-річний футболіст залишається ключовим гравцем у планах головного тренера Арне Слота на наступний сезон. При цьому "Барселона" була готова виплатити за гравця велику суму відступних.

Луїс Діас залишається в "Ліверпулі"

Попри інтерес з боку "Барселони" та клубів із Саудівської Аравії, "Ліверпуль" не має наміру розлучатися з Діасом. Контракт гравця діє до 2027 року, і, хоча переговори про продовження не тривають, клуб вважає за краще зберегти футболіста в складі, навіть якщо це призведе до його відходу на правах вільного агента через два роки.

Луїс Діас із сім'єю. Фото: Reuters/Phil Noble

У минулому сезоні Діас провів 50 матчів за "Ліверпуль" у всіх турнірах, забивши 17 голів та віддавши 5 результативних передач. Його внесок був значущим в успішному виступі команди, включно з перемогою в Прем'єр-лізі.

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