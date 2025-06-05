Ливерпуль ответил Барселоне по запросу трансфера Луиса Диаса

Барселона потерпела фиаско с трансферными планами на лето
Каталонская "Барселона" столкнулась с неудачей в своих трансферных планах на лето. "Ливерпуль" отклонил предложение испанского клуба о покупке колумбийского вингера Луиса Диаса, подчеркнув, что игрок не продается.
По информации The Athletic, спортивный директор "Барселоны" Деку связался с "Ливерпулем", чтобы обсудить возможный трансфер Диаса.
Английский клуб ясно дал понять, что 28-летний футболист остается ключевым игроком в планах главного тренера Арне Слота на следующий сезон. При этом "Барселона" была готовы выплатить за игрока большую сумму отступных.
Луис Диас остается в "Ливерпуле"
Несмотря на интерес со стороны "Барселоны" и клубов из Саудовской Аравии, "Ливерпуль" не намерен расставаться с Диасом. Контракт игрока действует до 2027 года, и, хотя переговоры о продлении не ведутся, клуб предпочитает сохранить футболиста в составе, даже если это приведет к его уходу на правах свободного агента через два года.
В прошедшем сезоне Диас провел 50 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 5 результативных передач. Его вклад был значимым в успешном выступлении команды, включая победу в Премьер-лиге.
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