Ливерпуль ответил Барселоне по запросу трансфера Луиса Диаса

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонская "Барселона" столкнулась с неудачей в своих трансферных планах на лето. "Ливерпуль" отклонил предложение испанского клуба о покупке колумбийского вингера Луиса Диаса, подчеркнув, что игрок не продается.

По информации The Athletic, спортивный директор "Барселоны" Деку связался с "Ливерпулем", чтобы обсудить возможный трансфер Диаса.

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Английский клуб ясно дал понять, что 28-летний футболист остается ключевым игроком в планах главного тренера Арне Слота на следующий сезон. При этом "Барселона" была готовы выплатить за игрока большую сумму отступных.

Луис Диас остается в "Ливерпуле"

Несмотря на интерес со стороны "Барселоны" и клубов из Саудовской Аравии, "Ливерпуль" не намерен расставаться с Диасом. Контракт игрока действует до 2027 года, и, хотя переговоры о продлении не ведутся, клуб предпочитает сохранить футболиста в составе, даже если это приведет к его уходу на правах свободного агента через два года.

Луис Диас с семьей. Фото: Reuters/Phil Noble

В прошедшем сезоне Диас провел 50 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 5 результативных передач. Его вклад был значимым в успешном выступлении команды, включая победу в Премьер-лиге.

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